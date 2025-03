Cuarenta encapuchados zarandean a Macarena Olona en Granada y acaba en el hospital

Ocurrió este lunes en la universidad de Granda. La abogada del Estado, Macarena Olona, había anunciado días antes a través de las redes sociales que estaba preparando su intervención en la facultado de Granada donde había sido invitada a dar una ponencia. Sin embargo, cuando llegó a las puertas de la universidad un grupo de 40 hombres encapuchados la esperaba, formando una barrera humana, e intentó impedir que diese la conferencia. Por ello, tuvo que saltar literalmente por los aires mientras una manada de radicales la zarandeaba por los aires.

Tras lo ocurrido, Olona terminó en el hospital y aseguró a través de sus redes sociales que interpondría una denuncia por lo ocurrido. También, a través de sus redes sociales ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su labor. "Gracias de todo corazón", ha escrito.

La que fuera diputada de Vox ya sabía que más de 1.000 totalitarios intentarían que el acto no se celebrara, lo que no esperaba era que acabaría por los aires. Entonces pidió a los asistentes que no cayeran en provocaciones y se mostró segura de que las "Fuerzas del Orden -UIP- estarán presentes" como así fue mientras intentaban proteger a Olona. A pesar de todo, según ha contado ella misma "ganó la libertad" ya que consiguió pasar y dar la conferencia.

Detenciones

Tras lo ocurrido, la Policía Nacional ha detenido a dos personas por la presunta comisión de atentado contra agentes de la autoridad que se encontraban en los accesos de la Facultad de Derecho en Granada con motivo de la participación de la exdiputada de Vox. Así lo han indicado fuentes consultadas por Ep en Subdelegación del Gobierno en Granada y en Policía Nacional, que ha detallado que unas 25 personas en actitud "hostil" han intentado que la ponente no entrara en el lugar donde estaba convocado el acto, el Paraninfo de Derecho, por lo que ha necesitado de ayuda policial para hacerlo

Las medidas preventivas de la Policía Nacional se tomaban para evitar que se produjeran altercados como los que se vivieron hace dos años y medio con la participación en un acto público de Olona en el mismo lugar. El 15 de septiembre de 2022 centenares de personas protestaron a última hora de la tarde contra la presencia de Olona, que también consiguió acceder para dar una conferencia pese a un "escrache" en el que se vivieron momentos de tensión y refriegas entre partidarios y detractores de la abogada del Estado

El acto había suscitado el lunes el rechazo de once entidades, según ha divulgado a través de sus redes sociales la que fuera también candidata del partido de Santiago Abascal a la Junta de Andalucía, que ha entrado al coloquio para su inicio a las 18,00 horas, con presencia de efectivos de la Policía Nacional en los accesos de este centro universitario

El coloquio había sido convocado bajo el título "Feminismo y derecho", con "entradas limitadas por capacidad de aforo", y organizado por ReGeneración, según el cartel del encuentro difundido en redes sociales por Olona, provocando el rechazo de organizaciones como Asamblea de Estudiantes Permanente o la Coordinación Sindical de Trabajadores de Andalucía.

Estas organizaciones entienden que este tipo de convocatorias "legitiman posiciones reaccionarias que atacan directamente los derechos Lgtbi, de la mujer y la clase trabajadora".