Así es el mortero español Alakran, el sistema elegido por las fuerzas especiales del Ejército francés

La industria de defensa española ha vuelto a cosechar un nuevo éxito fuera de nuestras fronteras. En este caso se trata del mortero Alakran de la compañía madrileña NTGS, que ha sido elegido por las fuerzas especiales francesas, montado en el vehículo ligero MRZR D4 de la firma estadounidense Polaris equipado con este sistema portamortero.

El vehículo del tipo ATV fue expuesto con el Alakran en la última edición de la feria Eurosatory, celebrada a mediados del pasado junio en París. Las fuerzas de operaciones especiales han elegido en concreto la versión de 81 mm. NTGS es responsable de los sistemas de despliegue del mortero –el tubo es de la francesa Thales-, de apuntamiento y de mando y control.

El vehículo con el sistema de mortero Alakran todavía no está oficialmente en servicio, aunque ya hay varias unidades en proceso de homologación, tras llevar a cabo diferentes pruebas con fuego real. La plataforma, además del mortero, puede transportar hasta 24 granadas. Esta unidad participará previsiblemente en el desfile del próximo 14 de julio en Francia en los actos por el día de la Fiesta Nacional.

El Alakran ya está en servicio en las Fuerzas Armadas ucranianas. La compañía española ha suministrado hasta la fecha una treintena de unidades sobre dos plataformas: el vehículo blindado de fabricación local BARS y el Toyota Land Cruiser pick up.

En ambos casos, la versión elegida es la de 120 mm. NTGS cuenta incluso con instalaciones en suelo ucraniano para el mantenimiento y la formación de personal en el manejo de su sistema portamortero. La empresa tiene también fábrica en India, país que también ha adquirido recientemente el Alakran.

El sistema fue vendido por la empresa española a Ucrania, en cuyas Fuerzas Armadas entró en servicio en 2019 montado sobre un BARS-8 de la empresa pública de defensa ucraniana Ukroboronservice. La integración del mortero en el vehículo corre a cargo de la compañía estatal.

El vendido a Francia puede ser transportado oculto bajo la lona del vehículo. Una vez llegado al asentamiento elegido, el mortero se despliega y se hinca en el suelo mediante un sistema hidráulico. Cuando se desea abandonar el lugar, el vehículo levanta el mortero y lo recoge. Es capaz de disparar dos granadas de mortero de 120 mm en 67 segundos, con capacidad para desplegarse en otra posición antes de que la batería contraria pueda devolver el disparo. La configuración base del sistema tiene una tripulación de tres personas e incorpora hasta 60 cargas de mortero de 120 mm y componentes asociados. Además dispone de un equipo computarizado de control de disparos con pantalla plana.

El mortero Alakran tiene un alcance máximo establecido de 7.180 m para sus granadas HE. Dispone de sistema de puntería electrónico y apuntamiento motorizado del arma. El sistema de control es integrable en el Sistema de Mando y Control de Ejército y con el sistema GIS de Ejército.

La principal virtud del Alakran es la rapidez: el vehículo está listo para disparar en tan sólo 35 segundos, necesita únicamente 8 para volver a apuntar y requiere 25 para replegarse. El sistema patentado de refrigeración del cañón del sistema permite un fuego sostenido a una velocidad de 16 disparos por minuto sin límite de tiempo. El software del Alakran incorpora tecnología GIS y funciones como Disparo por Zonas y Múltiples Disparos/Impacto Simultáneo simplifican las operaciones, aumentando el efecto del mortero sobre las líneas enemigas.

El sistema de control de fuego totalmente digital (FCS) permite realizar disparos precisos y exactos, incluso en terrenos y condiciones climáticas difíciles, y cuenta con apuntado y reapunte automáticos después de cada disparo, lo que garantiza una precisión de menos de 2 milésimas de pulgada (equivalente a 2 metros a 1 km). El sector de disparo del Alakran permite una cobertura acimutal de hasta +/- 1000 milésimas de pulgada (un rango de +/- 60 grados) y una elevación en el segundo sector de 800-1500 milésimas de pulgada (45-85 grados).

El mortero español está diseñado para un rápido despliegue y movimiento en el campo de batalla, lo que permite una respuesta rápida y eficiente a los cambiantes requisitos de la misión. El versátil sistema se puede integrar en casi cualquier vehículo 4x4 y su construcción ligera lo hace adecuado para el despliegue en helicóptero, ofreciendo una gran movilidad y la capacidad de adaptarse a diversos entornos. Se integra con tecnología GPS precisa para proporcionar al operador una ubicación precisa, lo que lo hace ideal para su uso en el campo.

El sistema de refrigeración integrada del cañón del mortero, patentado por Alakran, permite el funcionamiento a largo plazo del mortero a un ritmo de 4 disparos por minuto. El sistema utiliza el calor latente de vaporización de la niebla de agua para controlar la temperatura del mortero. Este sistema es capaz de disipar 1.000 Kcal por minuto, lo que proporciona la posibilidad de disparar hasta 50 disparos a un ritmo de 4 disparos por minuto, manteniendo el mortero siempre por debajo de los 180ºC y evitando el sobrecalentamiento del cañón.

Alakran prioriza la seguridad de sus operadores y está diseñado para evitar el efecto de retroceso del disparo hacia el interior del vehículo. El sistema dispara en tierra transmitiendo toda la fuerza de retroceso directamente al suelo, protegiendo al vehículo y evitando el riesgo de que los soldados queden atrapados en la zona de combate. El operador utiliza un cordón para disparar a más de 3 m de distancia del arma y esto lo protege de lesiones cerebrales debido a la sobrepresión de la onda de choque en cada disparo. También cuenta con un sistema de recuperación de disparos fallidos para recuperar de forma segura cualquier bala fallida.

Además, el sistema neumático que integra permite hacer fuego con la pieza en el suelo: ello implica que se puede abandonar el asentamiento en tan sólo 30 segundos porque se puede recoger en movimiento, una vez la placa base se eleve ligeramente del suelo. Posee, además, una altísima capacidad de movilización: se puede instalar en vehículos a partir de 1,5 toneladas sin refuerzos adicionales y puede ser helitransportado gracias a su ligereza. La estación meteorológica integrada ayuda a prever malas condiciones climatológicas, y sus prestaciones protegen de la radiación solar, el polvo y el agua.

El porta-morteros, además, cuenta con un sofisticado sistema de electrónica avanzada: es posible operar tanto dentro como fuera del vehículo gracias a su software, que incorpora un mecanismo propio de gestión de fuegos a través del cual se muestra su localización y la de los objetivos asignados. Por último, también es notable su alta capacidad de fuego: permite una carga de 52 granadas de 120 milímetros, pudiendo realizar 12 disparos en el primer minuto y 4 en fuego sostenido.

Características

Dimensiones:• Plegado: no sobresale del perfil del vehículo. Puede transportarse oculto bajo la lona.• Desplegado: Las dimensiones del mortero

Peso:• Sin tubo mortero: 100 Kg• Con mortero de 81 mm: 150 Kg• Con mortero de 120 mm: 300 Kg

Tripulación:• 2 personas: Conductor/apuntador y cargador

Acciones sobre el vehículo:• El sistema es un módulo que va integrado en un vehículo ligero 4x4 pick-up sin necesidad de reforzarlo ni modificarlo.• No penaliza al vehículo en el transporte debido a su escaso peso. El vehículo se puede utilizar también para transportar la munición.• No penaliza al vehículo en el disparo puesto que dispara sobre el suelo y no sobre un soporte elástico embarcado. El vehículo no recibe ningún impulso en el disparo.• El módulo se puede desmontar rápidamente para utilizar el vehículo para otras misiones.

Precisión:• Dirección: 2 milésimas• Elevación: 2 milésimas

Estabilidad en la puntería y en el disparo:• Puesto que dispara sobre el suelo se mantiene la estabilidad de los elementos de puntería.• Los sirvientes están fuera del vehículo durante el proceso de disparo y no introducen perturbación en la puntería debido a que la suspensión del vehículo no actúa.

Carga:• Puesto que dispara sobre el suelo se carga igual que el mortero de campaña.

Operación Manual:• Se puede manejar manualmente y utilizar los sistemas de puntería tradicionales en caso de emergencia.

Sensores:• GPS, inclinómetros de precisión, telémetro de gran distancia, cámara de puntería con codificador de ángulo, comunicaciones seguras.

Conciencia Situacional:• Dispone de un sistema de conciencia situacional que permite conocer en todo momento la posición geográfica y distancia a la que se encuentran del resto de portamorteros ALAKRAN .

Otras características:• El mortero se puede retirar en caliente tras un fuego sostenido.• Facilita la recuperación de granadas con fallo sin necesidad de emplear el bastón extractor de granadas.• Se puede desmontar del vehículo para dejarlo en una posición defensiva.