Así serán los nuevos Eurofighter Tranche 4+ que ha comprado España: fuertemente armados y casi invisibles al radar

El gobierno de España ha firmado un contrato con la Agencia de Gestión de Eurofighter y Tornado de la OTAN (NETMA), con sede en Múnich, para la adquisición de 25 aviones Eurofighter.Conocido como el programa Halcón II, el pedido incluye la entrega de 21 aviones monoplaza y cuatro biplaza de última generación, que sustituirán parte de la flota de F-18 operada por el Ejército del Aire y del Espacio. Serán de la versión más moderna desarrollado hasta el momento por Airbus, la denominada Tranche 4+, lo que acerca a este avión a las características de un caza de quinta generación como el F-35 estadounidense o el Su-57 ruso y lo convierte en casi indetectable para los radares enemigos.

Este contrato, junto con uno anterior firmado en 2022 por otro lote de 20 cazas, incrementará la flota española de Eurofighter hasta los 115 aviones. Con la primera entrega prevista en 2030, estos nuevos cazas aumentarán las capacidades y operaciones del Ejército del Aire y del Espacio, reforzarán su posición destacada en la OTAN y asegurará la huella industrial de este programa de defensa.

“El Eurofighter es el caza de combate más avanzado y de mayor éxito de fabricación europea y constituye la columna vertebral de la superioridad aérea europea. También es un símbolo de la cooperación industrial entre naciones y empresas, un ejemplo de cómo Europa puede trabajar en nuestro contexto de defensa actual. Agradecemos la confianza del gobierno español en nuestro Eurofighter y en Airbus Defence and Space. Este pedido no sólo es una muestra del interés por la defensa, sino que también asegura la cadena de suministro en España y en toda Europa”, declaró Mike Schoellhorn, CEO de Airbus Defence and Space.

La infografía muestra el papel del nuevo Eurofighter, en datos Airbus

Todos los Eurofighters españoles se ensamblan, prueban y entregan en las instalaciones de Airbus en Getafe (Madrid) y su huella industrial se traduce en más de 16.000 empleos directos e indirectos sólo en España. En el proceso de fabricación participan las principales empresas nacionales de defensa y tecnología.

La adquisición fue aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre de 2023 e incluye aviones, así como motores y servicios de apoyo.

La saga Halcón

Diseñado para sustituir a la flota de F-18 del país, el programa Halcón supone una mejora significativa de las capacidades aéreas de España: un total de 45 (20+25) aviones Eurofighter encargados desde 2022. El modelo con la versión Tranche 4+ está especialmente preparada para su uso en entornos de guerra electrónica y protección ante interferencias y misiles. Incorpora actualizaciones en el software y los radares AESA ESCAN MK1, una pieza fundamental en la que trabaja la española Indra y que cambia por completo la capacidad del caza. En consorcio con el proveedor alemán de sensores Hensoldt, el nuevo radar de barrido electrónico ESCAN Mk1 aportará capacidad multifunción para seguir varios blancos a corta distancia al tiempo que escanea simultáneamente el espacio aéreo a cientos de kilómetros en busca de posibles amenazas. Este radar es el sensor que aportará a la aeronave el dominio en el combate aire-aire y aire-tierra.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, formaliza el acuerdo al que ha llegado su departamento para la adquisición de 25 Eurofighter Kiko Huesca Agencia EFE

Adicionalmente, y como miembro del consorcio EuroDASS, proveerá el subsistema de protección DASS (Defensive Aids Sub-System). Este elemento alerta al piloto en caso de detección de amenazas contra la aeronave y activa contramedidas de diferente naturaleza, interfiriendo y engañando a los sistemas electrónicos del enemigo.

Además, incorporaría sistemas de armas mejorados capaces de operar misiles aire-tierra Brimstone III y Full Meteor, nuevos sensores y conectividad mejorada, el misil de crucero de largo alcance Taurus KEPD 350, el misil anti-radiación AGM-88E Advanced Antiradiation Guided Missile (AARGM), el misil aire-aire Iris-T y el aire-superficie Aargm, así como la bomba guiada JDAM (Munición de Ataque Directo Conjunto, por sus siglas en inglés).

La versión Tranche 4+ contempla un avión muy similar al que encargó Alemania para su fuerza aérea, bajo la denominación de programa Quádriga.

En servicio en España desde 2003, el Ejército del Aire y del Espacio opera el Eurofighter desde las bases aéreas de Morón de la Frontera (Ala 11), Sevilla, y Los Llanos (Ala 14), Albacete. Gando (Ala 46), en las Islas Canarias, se convertirá pronto en la próxima base operativa.

En la actualidad, el programa Eurofighter asegura más de 100.000 puestos de trabajo en Europa, que se verán incrementados gracias a este pedido de aviones de última generación, así como a los futuros avances tecnológicos dentro del desarrollo del Eurofighter.

Hasta la fecha, más de 700 Eurofighters han sido encargados por ocho naciones.

Los primeros aviones saldrán en 2026 de la planta de ensamblaje de la compañía en sus instalaciones de Getafe. La previsión de entregas es la siguiente: tres aviones en 2026; cinco en 2027, seis en 2028, cuatro en 2029 y dos en 2030. A estos habría que unir los 25 firmados hoy, con los cuales España llegará a los 114 aparatos.

Sin embargo, no es descartable que los nuevos aparatos incorporen nuevas tecnologías añadidas a las actuales, pues el desarrollo del Eurofighter es constante. De hecho, se acaba de firmar el Programa LTE, que impulsará la capacidad de crecimiento del Sistema de Armas del Eurofighter mediante el desarrollo de una nueva cabina, computación de misión, computación de control de vuelo, equipos de comunicaciones y control de armamento.

Además, será un facilitador clave para la entrega de las futuras aeronaves, así como para facilitar mejoras continuas de la capacidad durante la vida útil restante del Sistema de Armas.

Giancarlo Mezzanatto, director ejecutivo de Eurofighter, y AVM Simon Ellard (retirado), director general de NETMA (la agencia de la OTAN para la gestión de Eurofighter y Tornado) firmaron el contrato LTE, tras la aprobación del Parlamento alemán a principios de esta semana.

Según Mezzanatto, “LTE será la principal actualización tecnológica de mitad de vida del Eurofighter, aportando varias mejoras importantes al avión, específicamente a su arquitectura aviónica. Habrá una evolución de la configuración de la cabina y de la interfaz hombre-máquina, y una expansión en su capacidad para manejar grandes cantidades de datos, mucho más rápido. La firma del contrato LTE demuestra el compromiso de nuestros clientes de mantener la eficacia del avión y del programa Eurofighter durante muchos años más. También satisfará las necesidades cambiantes de nuestras fuerzas aéreas".

El acuerdo LTE es otro elemento clave para garantizar que el avión Eurofighter sea operativamente eficaz hasta la década de 2060. LTE será un componente esencial para el Eurofighter en su papel de puente hacia los cazas de sexta generación.

El acuerdo sigue al anuncio a principios de este año del paquete SD (definición del sistema) de mejora de la fase 4 (P4E).