El director de la Academia General del Aire: "Hace falta al menos un año y medio para crear la nueva Patrulla Águila»

Dirige, desde julio de 2024, la escuela en la que se forman los futuros oficiales del Ejército del Aire. Un centro que en los últimos años está viviendo destacados cambios en lo que se refiere al pupitre en el que estudian sus alumnos. Porque desde 2022, los aviadores aprenden con el «Pilatus», la aeronave que a partir del 15 de junio sustituirá al C-101 («culopollo») en la Patrulla Águila, unidad acrobática que también tiene su sede en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). A partir de ese día comienza un nuevo desafío y un periodo de «transición» para formar a los «águilas» y que puedan realizar sus acrobacias. Cauto, no se atreve a dar una fecha para el regreso de la unidad a lo más alto ni si será la misma, pero su ambición es que no desaparezca. Pero tiene otro reto más a partir de agosto: la incorporación a la Academia como alumna de la Princesa de Asturias, en el que será su último año de formación militar. Evita –y no puede– dar detalles, aunque sí que habla de «tranquilidad» y «normalidad» para afrontar lo que califica como «misión».

15 de junio: aniversario de la Patrulla Águila y despedida del C-101 en el Festival "Aire 25". ¿Cómo lo afrontan?

Es un momento histórico en nuestra Patrulla Águila, que cumple años y hay que celebrarlo, sin pensar en lo que viene después. Queremos celebrar el éxito de la historia de la patrulla desde que nació en el año 85. Es una celebración antes que una despedida.

¿Y a partir de ese día?

A Partir del 15 de junio tenemos el «Pilatus», que está consolidado ya como avión entrenador, tanto en la escuela elemental como en la escuela básica de la Academia. El C-101 se va a retirar de la Academia, pero no del Ejército del Aire. Va a seguir volando en otra unidad, en Torrejón, en otra misión.

Entonces, ¿no se retira del todo el «culopollo»?

Es un avión, podemos decir, de escolta, de acompañante de otros aviones. Puede servir para multitud de pruebas y va a realizar la misión que determine el Ejército. Las unidades que queden van a seguir operativas y van a realizar las misiones que se consideren. Es un buen acompañante para otros cometidos, de ejercicios y unidades que tengan necesidad de ese sistema, no como avión de enseñanza ni patrulla acrobática.

"El ‘culopollo’ no se retira del Ejército del Aire, va a seguir volando en otra unidad, en Torrejón"

Y la Patrulla Águila se quedará con el «Pilatus».

Sí. Pero los pilotos de la patrulla que vuelan el C-101 no pueden inmediatamente subirse al «Pilatus» y a hacer las maniobras que realizan. Dejar de volar un sistema y empezar a en otro lleva tiempo. Por eso no podemos tener una patrulla acrobática con «Pilatus» el 16 de junio, es imposible. Necesitamos una transición y ver qué tipo de patrulla podremos crear. No se sabe ni en qué forma ni cuántos. No tengo ahora mismo asegurado que se pueda hacer así, pero tenemos un sistema y tendrá que ir adecuándose a esas maniobras. Sí que tenemos un avión demostrador y el «Pilatus» va a hacer una demostración, que no exhibición, que es diferente. Es una demostración de las capacidades que tiene el avión sin ser un vuelo acrobático encima del público. Será un embrión de lo que venga después. Iremos construyendo esa futura patrulla, si es que llega el momento de que se autorice.

¿Cuánto durará la transición?

Estimo que en un año o año y medio deberíamos tener algo para mostrar al público. Pero eso no quita para que todas las demostraciones de sobrevuelo con humos se puedan realizar. La intención es seguir participando en los actos donde se requiera a la Patrulla Águila. Eso lo podemos hacer.

"No podemos tener una patrulla acrobática con 'Pilatus' el 16 de junio, es imposible"

¿Qué diferencias hay entre los dos aviones?

Físicamente, las maniobras son las mismas. La diferencia es la capacidad de radio de viraje del «Pilatus», que es mucho más cercano al público. Realmente no habría diferencias entre la tabla de un avión de hélice y la de uno a reacción. Hay maniobras que a lo mejor puede hacer y otras no, pero las tablas son muy parecidas.

¿Están preparados los simuladores del «Pilatus» para practicar las acrobacias?

Sí. Se pueden hacer todo tipo de maniobras en el simulador.

Patrulla Águila: 40 años dibujando a España por los cielos del mundo Marcial Guillén Agencia EFE

¿El nuevo equipo incluirá a pilotos que ya vuelan el «Pilatus»?

La dificultad que tenemos es combinar pilotos con experiencia en el «Pilatus» con pilotos de la «Patrulla Águila» que van a transicionar a él. Hay que hacer esa mezcla.

¿Podría llegar a desaparecer la Patrulla Águila como tal?

El término desaparición es un poco drástico, porque lo que hemos querido es mantener que la patrulla realice esos vuelos de demostración en distintos actos. Creo que no va a desaparecer, porque vamos a verla volar en esos actos conmemorativos con la bandera. La marca «Patrulla Águila» es permanente, no puede desaparecer.

Pero esa marca es sinónimo de acrobacias, no solo de pasar y pintar los colores de la bandera...

Claro, pero hablamos de un sistema que no conocemos cómo evoluciona con más aviones, tenemos que conformar el equipo... Ya veremos, a lo mejor al cabo de esos años no se puede y podemos hablar de desactivación temporal hasta que el sistema se consolide.

"Estamos preparados para la llegada de la Princesa de Asturias a la Academia como alumna"

Entonces, el 12-O pintarán la bandera en el cielo de Madrid

Es la intención. En eso estamos.

Se le ve confiado de que al final lograrán formar una patrulla acrobática con el «Pilatus»

Soy cauto, pero creo que la vamos a tener.

En agosto tienen otro reto: la Princesa será alumna de la Academia. ¿Cómo lo afrontan?

La palabra es tranquilidad. Vamos a llegar a la fecha de inicio de curso con total preparación y sin cambiar la hoja de ruta que lleva su formación. Estamos preparados y trabajando por cumplir con la misión. Va a continuar de la forma más normal posible los estudios que le correspondan en la Academia.