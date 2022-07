Adiós al «Culopollo», el pupitre del Ejército del Aire durante más de 40 años

La pasada semana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió en la Academia General del Aire (AGA) de San Javier (Murcia), la ceremonia de entrega de Reales Despachos a los 127 nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio. Un acto en el que no solo se ponía fin al curso académico, sino que también se decía adiós al que durante más de 40 años ha sido el «pupitre» de los futuros pilotos del Ejército del Aire en la fase de enseñanza en vuelo básica: el Casa C-101, más conocido como «Mirlo» o «Culopollo» y por ser el avión que utiliza en sus exhibiciones la «Patrulla Águila», la cual sí que, de momento, seguirá usándolo.

Y es que tras varios retrasos, los nuevos aviones suizos PC-21 «Pilatus» ya están totalmente integrados en el 793 Escuadrón de enseñanza de la AGA y a partir del próximo curso, que arranca en septiembre, los alumnos ya volarán en ellos. Las dos primeras unidades adquiridas del E.27 (nomenclatura usada en el Ejército) aterrizaron en San Javier en septiembre de 2021 y las últimas dos, a finales del pasado mes, completando así una flota de 24 aeronaves.

En todo este tiempo, varios instructores de la Academia se han formado en las instalaciones que la compañía tiene en Bosuchs (Suiza) y ahora lo están haciendo los «protos», los profesores que tendrán que enseñar a los alumnos, explican desde el Ejército del Aire a este periódico. En concreto, de los 23 instructores de C-101, 13 se «reconvertirán» al «Pilatus».

Así, el Ejército del Aire dice adiós a uno de sus iconos, el reactor «Mirlo», aunque lo que realmente ha hecho famoso a este avión son las acrobacias de la «Patrulla Águila».

En servicio desde 1980

Los C-101 llegaron al Ejército el Aire a principios de 1980, cinco años después de que se decidiese buscar un sustituto para los T-6 «Texan», por lo que se contrató a la entonces denominada Construcciones Aeronáuticas (CASA) para el desarrollo y fabricación de un avión 100% nacional.

Hasta ahora han prestado servicio, además de en la AGA, en el Grupo de Escuelas de Matacán y en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación. Más de 40 años en los que han cumplido unas 300.000 horas de vuelo formando pilotos. Y junto a ellos, en la «Patrulla Águila», en la que desde junio de 1985 han exprimido al máximo las capacidades de los C-101.

Pero en todo este tiempo también ha vivido momentos trágicos y en su historial quedan 13 militares fallecidos y diez heridos en 14 accidentes. El último de ellos, en febrero de 2020, cuando el comandante de la «Patrulla Águila» Eduardo Garvalena se estrelló en el Mar Menor mientras preparaba la nueva temporada de exhibiciones. Apenas seis meses antes, el «Mirlo» de otro experimentado piloto de esta unidad, el comandante Francisco Marín, también caía al mar durante un vuelo de instrucción en solitario.

Dos de los nuevos aviones de entrenamiento "Pilatus" FOTO: Ejército del Aire

De momento, de la flota de 65 aviones C-101, los que aún tengan potencial de horas de vuelo remanente serán utilizados principalmente por la «Patrulla Águila», entre otros motivos por que se trata de un avión «made in Spain» y la filosofía de esta unidad es la de representar no solo al Ejército del Aire, sino también a la industria nacional. Además de por el hecho de que el «Pilatus» no es un reactor, sino un monomotor turbohélice.

En cuanto al nuevo pupitre, el «Pilatus», más que un avión es un Sistema Integrado de Enseñanza (ITS, por sus siglas en inglés), más eficiente y mejor orientado al empleo de las tecnologías que el actual, en el que se incluyen también una serie de simuladores en tierra para la instrucción. Se trata de un programa aprobado en abril de 2019, bautizado como «Avión Entrenador» y valorado en unos 205 millones de euros.

Según explicó el Ejército este mismo año, el «Pilatus» dispone de una aviónica similar a los cazas de quinta generación y permitirá a los nuevos pilotos una formación completa, «desde las primeras fases de vuelo hasta la transición a los aviones de combate». Supondrá un salto exponencial en la formación de las próximas generaciones de pilotos.