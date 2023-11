Enemigo a las puertas: empieza la construcción de los Apache AH-64E para Marruecos, el helicóptero más letal del mundo

Boeing ha empezado la construcción del primero de los helicópteros Apache AH-64E, uno de los más letales del mundo, del total de 24 que Marruecos ha comprado para su Real Fuerza Aérea. Esta primera unidad está siendo fabricada en la planta de la compañía estadounidense en Mesa (Arizona) y la previsión es que sea entregada a finales de 2024.

El acuerdo de compra fue firmado entre Estados Unidos y el país magrebí en 2020, con lo que le convertirá en el décimoseptimo país en el mundo en contar con esta avanzada aeronave de combate. Christina Upah, vicepresidenta de programas de helicópteros de ataque de Boeing, Mesa, subrayó la importancia estratégica de estos helicópteros para Marruecos y afirmó que "mejorarán sus fuerzas de defensa en los años venideros, pues se trata del helicóptero de ataque más avanzado y probado del mundo".

Actualmente se están llevando a cabo en la base militar de Juribga los preparativos necesarios para albergar a los escuadrones Apache, que estarán armados con misiles aire-tierra Lockheed Martin AGM-114L/R Hellfire, kits de cohetes guiados por láser BAE Systems Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) y más. más de 5.000 cohetes de 70 mm y misiles aire-aire Raytheon AIM-92H Stinger, según el contrato de compra entre ambos países. También se incluyeron contramedidas defensivas, así como equipos Manned-Unmanned Teaming-2 (MUMT-2) para el control a bordo de vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Estos aparatos vendrán a sustituir a los 24 helicópteros Aérospatiale SA342L Gazelle que actualmente opera en la función de ataque ligero y que fueron adquiridos en 1978, hace 45 años, lo que obliga a su rápida sustitución.

Esta compra por parte de Marruecos forma parte de un programa más amplio de adquisición de equipos. El país norteafricano está renovando sus capacidades de aviación de combate, adquiriendo también la última variante Lockheed Martin F-16 Block 70/72 Fighting Falcon para reemplazar los Mirage F1 que recibió en 1978 y los Northrop F-5E/F Tiger II que recibió en 1980.

Marruecos ha comprado la versión más avanzado del Apache, el AH64E, que introduce importantes mejoras con respecto a sus precursores y que ha despertado grandes expectativas. La aeronave es capaz de detectar 256 objetivos potenciales a la vez hasta un rango de 16 kilómetros y se mueve a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Incorpora hasta 16 misiles Hellfire guiados por láser para destruir tanques. También puede transportar hasta 76 cohetes contra objetivos no blindados. La aeronave monta un potente cañón de morro de 30 mm capaz de disparar 600 proyectiles por minuto.

En su análisis del modelo, la revista Popular Mechanics resaltaba algunos de los avances del nuevo Apache: “Los ojos del helicóptero de ataque consisten en tres maravillas electrónicas que podrían haber salido directamente de una película de Star Wars: el sistema de orientación y navegación de visión nocturna TADS/PNVS de Martin Marietta, la mira diurna/nocturna montada en el casco Honeywell y el McDonnell Douglas/Bell Visor de seguimiento de objetivos diurno/nocturno montado en mástil”. La nueva tecnología de Honeywell incorpora la mira montada en el casco del piloto. Con solo mirar al objetivo enemigo se dispara el cañón.

Según Boeing, el helicóptero está equipado con una arquitectura de sistemas abiertos que incluye los últimos sistemas de comunicaciones, navegación, sensores y armas. Además, su sistema mejorado de designación de adquisición de objetivos modernizado proporciona “información de objetivos diurnos, nocturnos y para todo tipo de clima, así como capacidad de navegación con visión nocturna”. Además de las operaciones aéreas y terrestres, el radar de control de incendios del helicóptero se ha actualizado para operar en un entorno marítimo.

El Apache AH-64 “representa la columna vertebral de la flota de helicópteros de ataque del Ejército de EEUU y de muchas fuerzas de defensa internacionales.

La compañía entregará los nuevos Apaches en virtud de un contrato con el ejército de EE. UU. a través del proceso de Ventas Militares Extranjeras del gobierno de EE. UU.

Aunque el fuerte rearme de Marruecos tiene a Argelia en el punto de mira, España no puede perder de vista las últimas compras de armamento que ha hecho nuestro vecino del sur y que suponen un riesgo para la supuesto superioridad militar de España actual.

El pasado 11 de abril, la Agencia de Cooperación en materia de Seguridad dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DSCA por sus siglas en inglés), daba a conocer que el Departamento de Estado de este país había aprobado "una posible venta militar extranjera al Gobierno de Marruecos de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y equipo relacionado por un costo estimado de 524,2 millones de dólares. La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa entregó la certificación requerida notificando al Congreso de esta posible venta".

Este documento confirmaba que el Gobierno de Marruecos ha solicitado la compra de 18 lanzadores M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS),40 Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército M57 (ATACMS); 36 M31A2 Sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple guiados (GMLRS) unitarios; 36 ojivas alternativa M30A2 de sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple guiados (GMLRS), así como otro tipo de material como vehículos, equipos de transmisión, receptores GPS...

Lo más grave quizás es el hecho de que haya adquirido también misiles de medio alcance. El HIMARS tiene un alcance reconocido y probado de hasta 300 km y una variedad de municiones futuras en desarrollo que ofrecerán un alcance extendido más allá de los 499 km. Ofrece además una capacidad de disparo y desplazamiento que mejora la supervivencia de la tripulación y la plataforma en entornos de alta amenaza. HIMARS puede emplazar, disparar, reubicar y realizar recargas en cuestión de minutos, lo que reduce drásticamente la capacidad de un adversario para localizar y apuntar a HIMARS.

Destaca la compra de misiles como el M57 (ATACMS), un misil tierra-tierra fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin, con propulsar sólido, cuatro metros de altura y 0,61 de diámetro, que pueden dispararse tanto desde el sistema HIMARS como desde el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple MLRS M270. Incorporan una guía asistida por GPS cuyo alcance va de 70 a 300 km con una precisión de disparo de nueve metros.

Existen otros misiles de alta precisión, los PrSM, cuyo alcance es de 500 kilómetros y que también pueden ser disparados por el sistemas HIMARS. Marruecos no los ha comprado de momento, pero teniendo el lanzador, podría hacerlo en un futuro y aumentar el radio de acción de sus proyectiles.

Sin embargo, los HIMARS no son los únicos sistemas de lanzacohetes con que cuenta el Ejército marroquí, pues a lo largo de los últimos años ha venido creando una potente artillería tanto con misiles tierra-tierra como tierra-aire. Para ello no solo ha acudido al mercado estadounidense, sino que también ha comprado a proveedores franceses o israelíes. Así, se ha reforzado la artillería tierra-tierra mediante el sistema galo Caesar, de los que se adquirieron 36 unidades. Se trata de un cañón autopropulsado de 155 mm, calibre 52 de largo (más de 8 metros) diseñado y fabricado por Nexter Systems en Bourges, e integrado por Nexter en su sede de Roanne. El alcance del sistema Caesar es de hasta 42 kilómetros, llegando a 80 con cargas propulsoras de disparo retardado. Su capacidad es de seis disparos por minuto.

Otro de los sistemas que estaría estudiando comprar Marruecos es el lanzacohetes PULS de la israelí Elbit Systems, capaces de disparar una amplia gama de cohetes y misiles guiados, el sistema puede neutralizar objetivos específicos con precisión y eficiencia en todas las distancias. España está pensando en crear su propio sistema lanzacohetes de alta movilidad (Silam) a partir de la tecnología del PULS, pero adaptado a nuestro país y en colaboración con empresas españolas. El PULS fue diseñado con un sistema de disparo completamente automático y presenta el último sistema de mando, control, comunicaciones e inteligencia (C4I), un sistema de control de tiro y un sistema de navegación inercial para maximizar la capacidad de respuesta con una flexibilidad de disparo óptima. Su alcance, dependiendo del proyectil, puede ir de los 40 km y 150 km con cohetes Accular y Extra, respectivamente, hasta los 300 km con el Predator Hawk.

Además, Marruecos ya cuenta con 36 lanzacohetes chinos PHL-03/AR-2 de 300 mm. capaces de disparar 12 cohetes desde una variedad de cabezas convencionales y de racimo con un alcance de hasta 160 km. A todo esto hay que unir las baterías de misiles antiaéreos Patriot 3 que Estados Unidos vendió a Marruecos.

Con todos estos misiles, sobre todo los ATACMS de medio alcance, parte del territorio español queda dentro de su radio de acción y meten presión a un posible conflicto por Ceuta y Melilla o por las Islas Canarias incluso.

Las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Almería o Granada, el sur de Badajoz, parte de Murcia, las Islas Canarias o incluso parte del Algarve portugués y Gibraltar, además de las dos ciudades autónomas, quedan dentro del alcance de los ATACMS, lo que supone una amenaza para nuestro país. No hay que olvidar tampoco que Rabat puso en marcha el pasado año la tercera zona militar de Marruecos, con sede en Alhucemas, a menos de 90 kilómetros de la localidad española de Melilla, y con el objetivo principal de enfrentar la inmigración ilegal y el contrabando. De hecho, las Fuerzas Armadas Reales (FAR) tendrían prevista la construcción de una nueva base militar en esta misma zona norte, en las proximidades de Alhucemas, cuyo objetivo es albergar distintas unidades y sistemas de defensa aérea de las FAR, como los Patriot-3.

Todo ello, si bien no tiene un ataque a España como objetivo, sí que mete presión a España, sobre todo debido a su situación geográfica que la sitúa entre Marruecos y Argelia, dos países con muchos intereses en juego, con una rivalidad en aumento y con los que nuestro país trata de mantener un equilibrio diplomático cada vez más difícil.

En los últimos años Marruecos también ha formalizado la compra de cuatro drones “MQ-9B SeaGuardian; los mencionados helicópteros de combate AH-64E Apache; 25 aviones de combate F-16 a Lockheed Martin, más la modernización de otros 23 del mismo modelo que ya figuran en la flota aérea del país; tres fragatas clase SIGMA, dotadas de armamento y sistemas electrónicos de última generación y de una fragata clase FREMM, de 6.000 toneladas y 142 metros de eslora...