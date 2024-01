Estos son todos los buques de guerra de la marina marroquí, que aumenta su poder, y su comparación con la Armada española

El reino de Marruecos ha iniciado en los últimos años un fuerte proceso de rearme que no viene tanto de la tensa situación internacional tras la invasión rusa de Ucrania sino de la fuerte rivalidad que la monarquía alauita mantiene con Argelia, un régimen apoyado militarmente por Rusia y que cuenta con unas poderosas fuerzas armadas.

El fuerte incremento de las inversiones en armamento que Marruecos viene realizando, aunque se ha centrado especialmente en las fuerzas terrestres y en menos medida en la Real Fuerza Aérea, no se ha olvidado tampoco de la marina de guerra, aunque aún está muy lejos de la que posee su vecino argelino o la propia España. De hecho, de las tres es la única que carece de arma submarina, a pesar de que el monarca marroquí ha expresado en reiteradas ocasiones su deseo de adquirir unidades de este tipo de buques.

En cualquier caso, empezó en los primeros años de este siglo un plan para reforzarse que contempló, entre otras cosas, la adquisición a Francia de una moderna fragata de la clase FREMM, construida por el astillero francés DCNS, entregada en 2014 y actualmente su buque insignia, y tres fragatas o navíos de escolta de la clase Sigma, construidos por el astillero neerlandés Damen, que entraron en servicio entre 2011 y 2012. Tiene también dos corbetas de la clase Floreal, más una corbeta de la clase Descubierta de fabricación española. En total, siete fragatas y corbetas, cuatro patrulleros lanzamisiles, 18 patrulleros de altura, cinco unidades anfibias, varias decenas de lanchas patrulleras y algunos navíos de transporte y apoyo. En cuanto a sus medios humanos, dispone de 12.000 efectivos, incluidos cerca de 3.000 infantes de Marina.

Periódicamente se habla de la compra de nuevas fragatas, aunque por el momento no se ha dado el paso. Igualmente, había noticias de que mantendría contactos con el astillero turco Gölcük para la compra de siete embarcaciones de ataque rápido y una corbeta, pero de momento tampoco se ha oficializado esta adquisición.

Lo que sí se anunció ya es la adquisición a la empresa española Navantia de una patrullera de la clase Avante 1800, que ya se construye en la planta del astillero en San Fernando (Cádiz) y que será entregado a la Marina Real de Marruecos a mediados de 2026.

Se trata de un buque con una longitud total de 87 metros, una manga de 13 metros y calado de 4 metros. El desplazamiento a plena carga será de 2.020 toneladas, contará con una cubierta para la operación de un helicóptero y transportará hasta dos lanchas rápidas tipo RHIB. El buque podrá alcanzar los 24 nudos.

Lo que por el momento no ha trascendido es el armamento que llevará el buque, aunque el diseño del patrullero clase Avante 1800 está diseñado para portar un cañón principal de 75 o 57 mm y dos cañones secundario de 25 o 30 mm, junto con lanzadores de misiles de defensa de punto (PDMS), SAM y SSM.

La Marina Real Marroquí, buque a buque

Fragata clase Fremm

Mohammed VI

En 2008 Marruecos firmó oficialmente el contrato, valorado en 470 millones de euros, para la construcción de una fragata antisubmarina, con una alta capacidad antiaérea. Se trata de la fragata Mohammed VI, actual buque insignia de la Armada de Marruecos, entregada el 30 de enero de 2014 y equiparable en muchos aspectos a las españolas F-100, de las que la Armada tiene cinco. Se trata de un barco de última generación en versión antisubmarina, aunque tiene una gran capacidad en todas las demás guerras: antiaérea, antisuperficie y electrónica. Mide 142 metros de eslora, 20 de manga y tiene 6.000 toneladas de desplazamiento a plena carga. Viene equipada con un radar multifunción Thales Herakles 3D, un sonar de casco de Thales y otro remolcable Captas 4. En lo que se refiere a su armamento, incorpora 16 lanzadores verticales de misiles antiaéreos MBDA Aster-15, cuatro lanzamisiles antibuque Exocet MM-40 Bloque HI, un cañón Oto Breda de 76/62 mm superrápido y un sistema doble de lanzamiento de torpedos antisubmarinos MU90. Además, dispone de un hangar y cubierta para helicóptero y puede llevar un NH-90 e incluso helicópteros más grandes.

Fragatas clase Sigma

Tarik Ben Ziyad

Sultan Moulay Ismail

Allal Ben Abdellah

En 2008 Marruecos encargó al astillero neerlandés Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) la construcción de tres buques de guerra de la clase Sigma por un importe de unos 1.000 millones de euros. La primera de ellas, entregada en 2011 y bautizada como "Tarik ben Ziyad", es la más grande. Mide 105 metros de eslora, 13 de manga, desplaza 2.400 TM y puede embarcar un estado mayor. Las otras dos, recibidas un año después, en 2012, son la "Sultan Moulay Ismail" y la "Allal ben Abdellah", con una longitud de 98 metros, 13 de manga y 2.075 TM de desplazamiento. Tienen una velocidad máxima de 28 nudos y su autonomía es de de 4.000 millas.

En lo que se refieren a su armamento, llevan misiles antiaéreos MICA, dos modernos lanzadores de misiles Exocet antibuque de la versión MM40, un montaje proel Oto Breda de 76/62 mm superrápidos (de 120 disparos por minuto), dos cañones de 20 mm, torpedos antisubmarinos A244 y otras piezas menores. En su cubierta puede aterrizar y despegar un helicóptero y tiene un hangar para operar con helicópteros Panther. Además de su tripulación, puede embarcar un equipo de Infantería de Marina totalmente equipado y lleva también sistemas de lanzamiento y recuperación de lanchas semirrígidas de casco hinchable RHIB.

Según un artículo publicado en 2018 por el capitán de navío (R) Marcelino González Fernández, se trata de "buenos barcos, preparados para la guerra convencional, con un sistema de combate de alta capacidad [...] que, por su tamaño, algunos especialistas los califican como corbetas. Por otra parte, a la vista de sus sensores y armas, resultan ser equilibrados, con capacidades antisuperficie, antiaérea y antisubmarina.

Fragatas clase Floreal

Mohammed V

Hassan II

En 1998 Marruecos necesitaba dos buques para su uso en operaciones convencionales y de guerra asimétrica, para lo que encargó a los astilleros franceses Alstom la construcción de dos barcos de la clase Floreal, fragatas ligeras de vigilancia diseñada para cubrir las necesidades de la Marina Nacional de Francia tras el final de la Guerra Fría, cuya construcción fue autorizada en 1989 y para cuya construcción se utilizaron los estándares utilizados para buques comerciales. Fueron botadas en 2002 y 2003 y bautizadas como Mohammed V y Hassan II, respectivamente. Miden 93,5 metros de eslora, 14 de manga y desplazan 2.950 toneladas. Arman dos lanzadores de misiles superficie-superficie Exocet, otros dos de misiles antiaéreos Mistral, un cañón Oto Melara de 76/62 mm de procedencia española en lugar del cañón naval francés de 100 mm que portan las unidades francesas, y dos montajes de 20 milímetros. También su radar de exploración aérea DRBV-21 fue sustituido por una DT WM-22 de procedencia española.

Pueden operar en su cubierta de vuelo a popa helicópteros Eurocopter AS565 Panther, cuya compra se hizo al tiempo que la de las fragatas, y cuentan con un amplio hangar.

El análisis que de ellas hace González Fernández en su artículo, indica que "a pesar de sus modernos sensores, son barcos dotados solo de capacidad antisuperficie, con escasa capacidad antiaérea y nula antisubmarina, y han sido construidos con estándares civiles, por lo que para muchos especialistas no pasan de ser patrulleros de altura".

Corbeta clase Descubierta

Lieutenant Colonel Errahmani

Por último, de entre sus principales buques destaca la corbeta "Lieutenant Colonel Errahmani", de diseño español, que se realizaron aprovechando la experiencia tecnológica de Bazán (actualmente Navantia) en la construcción de las corbetas de clase João Coutinho para la Armada Portuguesa. Encargada en 1977, entró en servicio en abril de 1983. Fue el buque insignia de la Marina Real marroquí durante más dos décadas. En octubre de 2017 fue enviada a Navantia Cartagena para una profunda revisión.

Las Descubierta eran unos buques magníficos, capaces de realizar únicamente las funciones para las que fueron diseñadas: la escolta de convoyes en zonas costeras o restringidas. A pesar de esta limitación impuesta por su pequeño tamaño, la falta de helicóptero, de sistemas de enlace de datos y de sonar de profundidad variable, en muchas ocasiones fueron asignadas a misiones de mayor envergadura. Además, contaban con una importante capacidad de lucha antisuperficie, similar o superior a la de casi todas las fragatas en servicio en el mundo en su época. Su capacidad antiaérea estaba también al nivel de la mayoría de los buques de mayor porte. Su clasificación, según la OTAN, es la de fragata ligera.

Patrulleros

Paralelamente, dispone de 22 patrulleros oceánicos de distintos tipos y antigüedades. En los setenta encargó en Francia dos patrulleros que formaron la clase Okba marroquí: Okwa y Triki, de 1976 y 1977, respectivamente. Más adelante compró a España cuatro de la clase Lazaga, fabricada por la entonces Bazán, hoy Navantia, que fueron entregados entre 1981 y 1982 y pasaron a formar la clase marroquí Commandant El Khattabi:

Commandant El Khattabi

Commandant Boutouba

Commandant El Harty

Commandant Azouggarh.

De origen español, y también de la Empresa Nacional Bazán, son los seis patrulleros de la clase Cormorán, entregados entre 1988 y 1989:

Teniente de Vaisseau Rabhi

Errachiq

El Akid

El Maher

El Majad

El Bachir.

Dispone de otros cuatro patrulleros de diseño británico clase Osprey 55, construidos en el astillero danés de Danyard, Frederikshavn y que arman un cañón de 40 mm a proa y dos montajes dobles de 14,5 m de origen chino. Fueron entregados entre 1987 y 1990:

El Lahiq

El Tawfiq

El Hamiss

El Karib.

De la clase OPV 64 y entregados entre 1995 y 1997 cuenta con otras cinco unidades. Fueron construidos por la Lorient Naval Industries en Lanester, Bretaña siguiendo estándares civiles para abaratar su precio. Algunos están armados con un cañón de 40 mm y montajes de 14,5 mm.:

Raïs Bargach

Raïs Britel

Raïs Charkaoui

Raïs Maaninou

Raïs Al Mounastiri.

De 2011 es el único patrullero de la clase OPV 70, de los astilleros franceses de Lorient. Fue bautizado Bir Anzarane, que da nombre a la clase, y supuestamente es el primero de una serie de cuatro con opción de adquirir otros dos, aunque de momento solo está en servicio esta unidad. Se trata de buques muy automatizados, de 70 metros de eslora, 800 TM de desplazamiento, velocidad máxima de 22 nudos y autonomía de 4.200 millas. Arman un montaje Oto Breda (Oto Melara) de 76,62 mm a proa, un Oto Breda/Bofors de 40 mm a popa, ametralladoras de 14,5 mm y Browning M2 de 12,7 mm. Tienen cubierta de helicópteros, pero no hangar.

Bir Anzarane

Buques anfibios, de desembarco y auxiliares

La Armada marroquí tiene además tres lanchas de desembarco anfibio para el transporte de tropas de la clase BATRAL de los años setenta y una lancha se desembarco de la clase CTM.

Las tres lanchas de desembarco BATRAL fueron fabricadas en Francia y entregadas en los años 1977 y 1978. Cada una puede transportar una compañía reforzada de Infantería de Marina. Son usadas sobre todo para el transporte de tropas y material y para apoyar a las fuerzas desplegadas a lo largo de la costa. En el año 2000, Francia entregó a Marruecos una lancha se desembarco de la clase CTM, de 150 toneladas.

Además, cuenta con el buque logístico costero "Daoud ben Aicha", un buque hidrográfico y oceanográfico de 2018, "Dar Al Beida", uno de entrenamiento de submarinistas, uno de transporte de personal y material y otros barcos auxiliares.

Submarinos

La falta de submarinos es uno de los puntos débiles de la marina de guerra marroquí y es una de sus principales prioridades, aunque por el momento no se ha concretado en ningún proyecto. Los franceses de la clase Scorpene son los que tendrían más opciones, pero hasta la fecha no hay nada en firme. Los rusos ya les habrían ofrecido también algún Amur, la versión de exportación de la nueva clase Lada basada a su vez en la clase Kilo. Los españoles S-80 también serían una opción a tener en cuenta y una gran oportunidad de negocio para Navantia, aunque desde un punto de vista estrictamente militar, Marruecos podría llegar a ser un rival y quizás la posibilidad de venderle armamento de este tipo no fuese la más razonable. "Téngase en cuenta que la presencia de un solo submarino marroquí operando en el Mediterráneo cambiaría radicalmente toda la estrategia de defensa de la zona", explica el capitán de navío González Fernández.

Además de todos estos medios técnicos, la Armada marroquí cuenta con una Fuerza de Infantería de Marina de unos 3.000 hombres, agrupados en tres Batallones de Fusileros Marinos (BFM). Los dos primeros basados en la ciudad de Alhucemas y el tercero en la ciudad de El Aaiún. También cuenta con tres grupos de Intervención basados en Alhucemas, que embarcan en los buques para darles a la vez seguridad y mayor capacidad de asalto a unidades hostiles.

Su mayor base es la nueva de Ksar Sghir, cerca de Tánger, la mayor de todas. Se encuentra estratégicamente situada en la parte más angosta del estrecho de Gibraltar a muy pocos kilómetros de la ciudad española de Ceuta. Además están las de Casablanca y tiene otras más pequeñas en Agadir, Al Hoceima (o Alhucemas), Kenitra, Safi, Tánger y Dajla (antigua Villa Cisneros).

Aunque no está a la altura de las marinas de guerra española o argelina, la opción de haber montado misiles antiaéreos en lanzadores verticales en sus barcos le ha proporcionado un importante aumento de capacidad operativa en lo que a lucha antiaérea se refiere, aunque limitada a la defensa de punto, muy escasa para una defensa de zona en ataques aéreos de saturación o en caso de ataques sucesivos.

Comparación con España

En número y calidad de los buques, España estarían muy por encima.

Así, la Armada española dispone, a modo de resumen:

Portaaeronaves LHD Juan Carlos I, el mayor buque construido jamás en España con sus 231 metros de eslora, 32 manga y 26.000 toneladas de desplazamiento

Dos buques anfibios BAA Galicia y BAA Castilla, con sus 160 metros de eslora, 25 de manga y hangar para cuatro helicópteros pesados o seis medios y cubierta de vuelo

11 fragatas, seis de la clase F-80 más antiguas que serán esta décadas sustituidas por las modernas de la serie F-110, y cinco de la clase F-100, potentes buques homologables a los destructores de otras marinas de guerra como la de Estados Unidos.

Dos barcos logísticos definidos como Buques de Aprovisionamiento para el Combate (BAC) Patiño y Cantabria, con 167 metros de eslora, 17.000 toneladas de desplazamiento y hangar para mantener varios helicópteros

Seis Buques de Acción Marítima (BAM), con características similares a las corbetas y cuya construcción responde a la necesidad de la Armada de renovar su flota de patrulleros con unidades modernas.

Seis buques cazaminas de la clase Segura

12 patrulleros

Tres patrulleros de cooperación pesquera; un patrullero de vigilancia costera y otro más de vigilancia interior; varios buques auxiliares y remolcadores

Buque de transporte logístico Ysabel, de 150 metros de eslora y casi 12.000 toneladas de desplazamiento

Varios barcos de investigación oceanográfica e hidrográfica

Buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano.

Dos submarinos de la clase S-70 en activo, el S-71 Galerna y el S-74 Tramontano y, por supuesto, el S-81 Isaac Peral, el flamante y moderno nuevo sumergible que será entregado el jueves, 30 de noviembre.

Como se puede observar, una gran diferencia de medios marítimos entre las marinas de guerra de ambos países