Portugal se rearma: encarga un nuevo buque de guerra multipropósito capaz de desplegar drones y submarinos no tripulados

La Armada portuguesa ha dado un importante paso en su modernización con el encargo al astillero de Países Bajos Damen Shipyards Group para el diseño, construcción y equipamiento de un buque polivalente de última generación. La firma del contrato tuvo lugar el pasado viernes en un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, el primer ministro, Antonio Costa, la ministra de la Presidencia, Mariana Vieira da Silva, la ministra de Defensa Nacional, Helena Carreiras, el director de Buques de la Marina lusa, el Jefe de Estado Mayor de la Marina, Almirante Henrique Gouveia e Melo o el Contralmirante Jorge Pires, así como el CCO de Damen Shipyards Group, Jan Wim Dekker.

El proyecto sigue un proceso de licitación europeo y está financiado por el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) de la Unión Europea que forma parte de NextGenerationEU.

El primer ministro portugués, Antonio Costa, contempla una maqueta del barco junto con mandos de la Armada Marinha

Se trata de un moderno buque buque polivalente de 107 metros de eslora basándose en los requisitos específicos de las Fuerzas Armadas portuguesas. Así, el diseño resultante es verdaderamente una plataforma multipropósito, con funciones principales de misión que incluyen investigación oceánica, búsqueda y rescate y socorro de emergencia, además de seguridad marítima y operaciones de apoyo naval. Para ello, el buque será capaz de desplegar drones y helicópteros no tripulados.

Para el ámbito de operaciones de investigación y seguimiento oceánico, el buque estará equipado con laboratorios y alojamiento para el personal científico. En el aspecto de apoyo naval, el buque construido por Damen tendrá numerosas características de diseño para permitir tales operaciones. Este comprenderá una rampa de popa para UUV y USV (vehículos submarinos no tripulados y vehículos de superficie no tripulados), así como una plataforma de vuelo de 94 x 11 metros y hangares para UAV (vehículos aéreos no tripulados).

El nuevo buque recibirá la nomenclatura de Plataforma Naval Multifuncional (PNM) y, para hacer honor a su nombre, el astillero y la Marina portuguesa han colaborado estrechamente para incorporar versatilidad futura en el diseño. Este consta de una cubierta de carga de 650m2 y espacio para doce contenedores de 20 pies. Por lo tanto, se pueden instalar según sea necesario sistemas modulares como instalaciones hospitalarias en contenedores, cámaras hiperbáricas o equipos ROV.

"Estamos orgullosos de haber sido seleccionados para construir este espectacular buque para la Armada portuguesa", dijo el director ejecutivo de Damen Shipyards Group, Arnout Damen. “Estamos convencidos de que este buque representará un hito importante en el sector naval. Es el primero de su tipo, con las mayores capacidades para desplegar y gestionar todo tipo de drones. La funcionalidad polivalente de este buque permitirá a la Armada portuguesa desarrollar las misiones más exigentes y al mismo tiempo la capacidad de realizar actividades de investigación en las zonas más profundas del océano. También subraya la firme relación de Damen con la Armada portuguesa y muestra un ejemplo más de cooperación en la industria de defensa europea”.

En su discurso, el almirante Henrique Gouveia e Melo, destacó que se trata de una plataforma que requerirá “una nueva Armada, más preparada para el futuro que se avecina por la tecnología que incorpora” ya que “en esta nueva unidad naval convivirán marineros de carbono, que son seres humanos”. y marineros de silicio, que son robots”.

La plataforma, que ampliará las funcionalidades de un buque de vigilancia oceánica e investigación oceanográfica a otros escenarios, concretamente de emergencia, estará preparada para llevar a cabo diversas actuaciones, “también dispondrá a bordo de laboratorios, puestos de asistencia médica y capacidad de desplazamiento”. Esta plataforma también tiene un concepto completamente revolucionario de carácter modelador, determinado por la capacidad de la plataforma de adaptarse rápidamente dependiendo del tipo de tareas a realizar y la ubicación geográfica en la que tendrá que operar”, afirmó el Jefe del General Estado Mayor de la Armada.

Para la Armada, esta plataforma es un paso hacia la innovación, pero también es “una ventana abierta al futuro”, añadió el almirante Henrique Gouveia e Melo.

Se espera que la plataforma entre en servicio en la segunda mitad de 2026.