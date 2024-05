¿Puede España detectar una amenaza sobre nuestro cielo? El Ejército de Tierra demuestra su capacidad para detectar, identificar y neutralizar cualquier tipo de dron

El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) del Ejército de Tierra llevó a cabo la pasada semana en el campo de maniobras y tiro de Médano del Loro (Huelva) un ejercicio de lanzamiento de misiles de defensa aérea Patriot y Hawk en el que participaron medios y personal de los tres regimientos de Artillería Antiaérea del MAAA, el cuartel general y la Unidad de Transmisiones, integrando las diferentes capacidades y sistemas de armas en una Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA). Asimismo, también se pusieron a prueba las nuevas capacidades que proporciona el sistema antidrón Cervus, en concreto la versión I y III de este desarrollo de la industria nacional, en servicio en el Regimiento de Artillería Antiaérea 71.

El Cervus III, el más avanzado de lo que dispone el Ejército de Tierra, es un sistema de detección, identificación, seguimiento y neutralización de drones. En su tercera evolución incorpora una capa de inteligencia artificial que mejora la capacidad de respuesta a las amenazas mediante modelos de machine learning y gestión automatizada de la información, de cara a potenciar la capacidad de respuesta de los operadores militares. Este sistema supone una evolución respecto a sus predecesores, ya que se ha integrado en un único conjunto defensivo el radar S-3D de la empresa ART (Advanced Radar Technologies), la estación remota Guardian 2.0 (seleccionada para el vehículo 8x8 Dragón) de Escribano M&E y las diferentes partes del CERVUS I y II. Esta unión permite, por tanto, la detección y clasificación, bien sea por análisis de frecuencias, visual o radar, la inhibición y el derribo de cualquier amenaza UAS.

Ante una amenaza como un dron, el sistema Cervus III cambia el concepto de detección interpretando la aeronave como si se tratara de un virus informático, es decir, analizando su comportamiento. El sistema es capaz de registrar rápidamente las diferentes amenazas comprendiendo su movimiento, tipo de frecuencia, trayectoria y sus “intenciones”.

Todo el sistema está centralizado bajo una única herramienta de mando y control basada en un software de arquitectura abierta, modular y escalable. Este concepto permite la integración de varias fuentes y los sensores más avanzados del mercado en una misma solución, en función de las necesidades y nivel de protección requerido.

Además, la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema de mando y control permite automatizar el flujo de información y ayuda a minimizar el factor de error humano. Así, se maximiza la capacidad de identificación y definición de amenazas de forma autónoma simplificando el trabajo del operador.

El sistema permite operar múltiples sensores de detección (como radar 3D, radiofrecuencia, sensores electro-ópticos de rangos visibles e infrarrojos…) proporcionando el control total en su perímetro de acción. Destaca el desarrollo de algoritmos de visión artificial que procesan e interpretan la imagen de las cámaras y el módulo de radiofecuencia, capaz de identificar los UAS por su espectro radioeléctrico analizando las señales.

La plataforma facilita la visualización geo-posicionada de las amenazas, pudiéndose identificar su modelo, además de facilitar la generación de alertas en tiempo real, el tracking de los objetivos, y centralizar las decisiones de intervención en un modelo integrado en vehículos militares, como una solución on the go de despliegue rápido.

Una vez detectado el UAS (Unnamed Aircarft System), el sistema presenta tres opciones para neutralizar la amenaza:

Inhibir la comunicación entre piloto y dron para que este pierda el control, con estrategias de perturbación para obligarlo a aterrizar o volver a su origen.

Es capaz de neutralizar drones con vuelos programados, gracias a la perturbación de la señal GPS del dron.

Implementar soluciones de neutralización hardkill.

Se puede desplegar como un sistema estático, para defender una base, o integrado en una plataforma móvil como parte de una fuerza mecanizada. También puede implementarse en edificios e infraestructuras críticas o instalarse temporalmente como un sistema más de protección en eventos civiles, diplomáticos, etc.

De hecho, fue fundamental en la defensa del espacio aéreo de Madrid durante la Cumbre de la OTAN de 2022 en la capital.

Durante el ejercicio llevado a cabo en el campo de tiro de Huelva, se permitió la certificación de las unidades participantes y el adiestramiento de las tripulaciones de los citados sistemas de armas. El Cervus III El fue capaz de detectar, identificar y neutralizar drones de diferentes características mediante la Torre Guardian.

Así, la integración del sistema optrónico Oteos y la estación remota Guardian 2.0 de la compañía también española Escribano M&E en este programa lo convierten en una solución antidrón completa C-UAS ya que incluye la posibilidad de derribar cualquier amenaza RPAS (hardkill).

La torre puede operar armamento de calibres: 5,56mm, 7,62mm, 12,7mm, y lanzagranadas MK19 de 40mm, así como lanza artificios. Cuenta con un diseño modular y ligero que proporciona una gran capacidad de defensa frente a amenazas asimétricas. Además, puede ser integrado en una amplia gama de vehículos y plataformas.

El Ejército de Tierra explica que "la ambientación del ejercicio estaba orientada al tipo de amenaza que se está produciendo en los conflictos actuales con el objetivo de comprobar las capacidades C-UAS disponibles en el MAAA y la eficacia de los sistemas de misiles Hawk y Patriot ante drones, misiles de crucero y amenaza convencional".

En el caso del sistema Patriot, España apuesta por la modernización en los próximos años de sus baterías y misiles. Recientemente, el Ministerio de Defensa cerró la compra de misiles GEM-T Patriot junto con Alemania, Rumanía y Países Bajos, usuarios también de este sistema de defensa aérea.