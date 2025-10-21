PP y Vox rompen en Aragón antes de empezar a negociar los Presupuestos

"El Partido Popular de Aragón lamenta que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes autonómicas reaccione de forma irreflexiva e impulsiva sobre un asunto trascendental como es la negociación del presupuesto de la Comunidad Autónoma", reza el primer párrafo del comunicado que en la tarde de hoy ha enviado el equipo de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, a la prensa.

Entretanto, en la nota de Vox: "El grupo parlamentario de Vox no va a sentarse a negociar ningún acuerdo presupuestario con el Gobierno de Aragón del Partido Popular para 2026. El Partido Popular tendrá que negociarlos con quien esté dispuesto a aceptar órdagos oportunistas y mezquinos".

Las relaciones entre ambos partidos han saltado por los aires por el controvertido papel de un asesor que el partido verde tenía, hasta hace horas, en las Cortes regionales. Marcos Francoy. En sus redes sociales, publicaba mensajes en los que pedía, por ejemplo: "Remigrar a todos los no españoles de sangre y promover políticas que permitan la natalidad de los españoles autóctonos".

Para Azcón, la permanencia de este asesor suponía una línea roja a la hora de sentarse a negociar las cuentas públicas. A priori, Vox se negó a cesarlo: "Se trata de una cuenta personal y no representa el posicionamiento del grupo parlamentario. Quienes representan al grupo son únicamente los diputados electos". Pero, finalmente, ha reculado.

"La semana pasada, Vox ya se puso en contacto con la gestoría correspondiente para iniciar los trámites y pasos previos imprescindibles a la hora de tomar la decisión de prescindir de los servicios de Marcos Francoy como asesor del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón. Este cese viene motivado por la pérdida de confianza en el asesor. Una circunstancia que venía agravándose a lo largo de los últimos meses", asegura la formación.

Sin embargo, la exigencia planteada por Azcón no ha sentado nada bien. De ahí que la decisión sea dar por rota la relación antes incluso de iniciar una negociación presupuestaria: "En un hipotético escenario en el que el Partido Popular solicite el futuro apoyo de Vox para conformar una mayoría que permita la investidura de un presidente y su correspondiente ejecutivo, Vox incluirá en esta negociación el hecho de supervisar y dar el consentimiento a todo personal eventual que forme parte de las consejerías dirigidas por el Partido Popular".