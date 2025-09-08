Díaz no logra convencer a Junts y Nogueras confirma el rechazo a la reducción de la jornada laboral

Tras días de negociación entre las dos formaciones, Junts per Catalunya ha comunicado al Ministerio de Trabajo que mantendrá la enmienda a la totalidad del proyecto bandera de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, impidiendo así su tramitación en el Congreso de los Diputados, que se votará este miércoles en la Cámara Alta.

Así lo habría trasladado la portavoz de la formación catalana, Míriam Nogueras, al secretario de Estado de Trabajo y número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez.

No fue hasta hace un par de días que Díaz confirmó que estaba negociando directamente con Carles Puigdemont este asunto para que siguiera adelante en el Congreso de los Diputados, mencionando que no retirarían este proyecto del orden del día a pesar de las enmiendas presentadas por la mencionada Junts, el PP y Vox.

