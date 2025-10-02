Dimite Eneko Goia, alcalde de San Sebastián durante los últimos diez años

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, dimite como primer edil de la ciudad tras una década en el cargo y en pleno ecuador de la legislatura, tal y como confirman fuentes del PNV a medios como la EITB. Al mismo tiempo que, según dichas informaciones, el regidor tampoco se presentará a la reelección en los comicios de 2027.

La televisión pública vasca apunta a que el posible sustituto de Goia sea el actual teniente alcalde y concejal de Cultura, Deporte y Turismo, Jon Insausti. No obstante, el todavía alcalde de Donostia ha convocado a los medios de comunicación a las 11:00 horas, donde a través de una rueda de prensa explicará los motivos de su decisión.

(Habrá ampliación...)