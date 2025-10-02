Podemos pide a la Fiscalía que actúe contra Israel "por el secuestro de españoles en aguas internacionales"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este jueves que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se movilice contra el Estado de Israel por el "secuestro de españoles en aguas internacionales". Según ha recordado, el espacio en el que actuó el Ejército israelí para detener a la Global Sumud Flotilla no es jurisdicción del país hebreo.

Belarra también ha pedido al Gobierno de España "que se ponga en marcha" para acudir a la Corte Penal Internacional para denunciar lo que los morados consideran un crimen de guerra.

La petición de acudir a la Fiscalía va en línea con una muy similar que hicieron ayer las distintas fuerzas que componen el grupo parlamentario de Sumar. En un comunicado, pidieron al Gobierno que exigiera al Ministerio Público "la apertura de una investigación".

La secretaria general de los morados también ha dicho que siente "envidia" por los sindicatos mayoritarios en Italia, que "han llamado a la huelga general y lo paran todo, y aquí es la sociedad civil organizada la que tiene que organizarse y hacer lo que otros no hacen", ha dicho, y se ha preguntado "¿dónde están UGT y Comisiones Obreras?".

Sobre el real decreto de embargo de armas a Israel que se debate la semana que viene en el Congreso, ha pedido que se retire y que se lleve "un embargo integral que sirva para frenar que haya más crímenes de guerra".