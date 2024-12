El doble criterio del Gobierno: Aagesen sí da "datos" sobre las visitas de Aldama que Puente niega

Contradicción en el seno del Gobierno con los niveles de transparencia sobre el empresario Víctor de Aldama, quien ha puesto contra las cuerdas al PSOE por sus revelaciones sobre la supuesta corrupción de miembros del Ejecutivo y del partido. El ministerio de Transportes, epicentro del "caso Koldo", se ha negado a facilitar los datos de las visitas de Aldama a las sedes del departamento por respeto a la protección de datos del afectado, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica sí que ha dado información al respecto, aunque sea para dejar constancia de que no se ha registrado ninguna entrada del empresario.

En una respuesta parlamentaria por escrito a diputados del PP en el Congreso, el Ministerio de Transición Ecológica comandado por Sara Aagesen señala que Aldama, además de Koldo García, Claudio Rivas, María Luisa Rivas y Leonor González Pano, "no figuran en el registro de entrada de dicho Ministerio". La pregunta del PP busca saber si alguno de todos esos miembros acudieron al Ministerio para negociar la autorización de la licencia para que Villafuel SL pudiera operar al por mayor con productos petrolíferos.

La respuesta, aunque sea negativa porque no consta ninguna entrada de ninguna de esas personas en el Ministerio, se contrapone a la respuesta que dio hace solo un mes Transportes. El departamento de Óscar Puente se refugió en la confidencialidad de los datos personales para evitar revelar cuántas visitas de Aldama al Ministerio se han producido entre 2018 y 2024. En una respuesta a un ciudadano anónimo, se señalaba que "el registro de visitas" contiene datos personales de los visitantes, "alguno de los cuales no son especialmente protegidos, aunque otros sí pueden considerarse como tal al revelar la ideología, la afiliación sindical, la religión o las creencias de alguno de los visitantes".

"El acceso a esta información especialmente protegida únicamente se podría autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, algo que no se tiene al no recabarse en el control de accesos", añadía Transportes, dando a entender que Aldama sí había pisado el Ministerio, pero tan solo él puede autorizar dar esa información sobre las visitas que ha hecho al departamento en los últimos seis años.

Por tanto, la lógica que sigue el Ministerio de Aagesen rechazando que Aldama haya pisado el departamento no la aplica Puente, negando decir si el empresario ha estado o no en las sedes de Transportes y cuántas veces. De hecho, el propio Puente, en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre el "caso Koldo", señaló que no tenía constancia sobre la noticia publicada por LA RAZÓN de que su Ministerio hubiera negado la información sobre las visitas de Aldama, aunque sigue sin desvelarlo.