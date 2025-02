La doble moral de Monedero: así se manifestaba “contra él mismo” a favor de los derechos de las mujeres

La última semana no ha pasado desapercibida para la izquierda, y mucho menos para Podemos. Después de que hace unos meses se conociese la presunta agresión sexual de uno de los fundadores de Podemos, Íñigo Errejón, a la actriz Elisa Mouliáa, hace escasos días un nuevo escándalo de esta índole saltó en el seno de la izquierda.

En esta ocasión las nuevas acusaciones por presuntos casos de agresiones sexuales señalaron a Juan Carlos Monedero, otro cofundador de Podemos junto a Pablo Iglesias, después de que se difundiese un audio en el que el periodista Sergio Gregori relataba un presunto acoso sexual a dos mujeres perpetrado por Monedero.

"Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A m, 'X' (una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo y que tal como me las contó suenan a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública… Como 'X' no quiso denunciar nada, yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero", se escuchaba en el audio difundido en exclusiva por el periodista Javier Chicote en el Diario ABC.

Sin embargo, al igual que pasó con Íñigo Errejón, la hemeroteca ha vuelto a pasar factura a los que un día alzaron la bandera en defensa de los derechos de las mujeres y contra los maltratadores y, tiempo después, se cuestiona si ellos pertenecen también a ese cupo.

La doble moral de Monedero: así se manifestaba contra sus acciones

Esta vez la hemeroteca ha sacado a la luz un vídeo en el que se muestra al confundador de Podemos participando en una manifestación en defensa de los derechos de las mujeres y contra el machismo; una concentración que Podemos lideró, con Juan Carlos Monedero a la cabeza.

"Estamos manifestándonos, desgraciadamente, contra nosotros mismos", comenzaba explicando Monedero, en lo que, años después, se podría entender como toda una declaración de intenciones y una evidente contradicción entre el personaje político y la persona.

"Me temo que el machismo lo tenemos tan dentro metido, que incluso los que tenemos la consciencia de las desigualdades y de la situación de explotación a las que sometemos a las mujeres, somos responsables de esta situación", explicaba Monedero mientras sostenía la pancarta de Podemos que abría la concentración.

Sin embargo, tiempo después estas declaraciones se han convertido en su peor enemigo, más aún cuando ahora se conoce que los dirigentes de su partido, así como otros allegados, eran conocedores de los escándalos por presuntas agresiones sexuales a mujeres de Juan Carlos Monedero, además de ser 'vox populi' entre las alumnas de la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor.