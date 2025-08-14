Drones kamikaze israelíes para Marruecos

Las Fuerzas Armadas Reales (FAR) marroquíes negocian la compra de drones israelíes Harpy y Harop. «Las negociaciones entre la parte marroquí y la empresa estatal Israel Aerospace Industries (IAI), fabricante de este tipo de aeronaves no tripuladas, comenzaron hace varios meses. El contrato podría superar los 100 millones de dólares», declaró una fuente marroquí a Yabiladi.

El modelo Harpy es un dron suicida diseñado para atacar sistemas de radar y suprimir las defensas aéreas enemigas (SEAD). Está equipado con una carga explosiva. El Harop (o Harpy 2) es la munición principal y no lleva carga ofensiva.

Desde la firma, en noviembre de 2021 en Rabat, de un acuerdo de cooperación militar y de seguridad entre Marruecos e Israel, las FAR ya habían encargado , en 2022, 150 drones de tipo WanderB y ThunderB, fabricados por la empresa Blue Bird (cuyas acciones pertenecen al 50% a IAI).

Además de estas adquisiciones directas, Marruecos aspira a convertirse en fabricante de drones. Grupos israelíes y turcos asisten a Marruecos en este importante proyecto militar, informa Yabiladi.