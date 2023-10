Los dulces conmemorativos por la Jura de Leonor se agotan en menos de una hora

Algo más de 50 minutos han tardado en agotarse los 1.500 pasteles conmemorativos con la bandera de España que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha repartido gratis en la Oficina de Turismo de la céntrica y bulliciosa plaza de la Puerta del Sol.

La Asociación de Empresarios Artesanos de la Pastelería de Madrid (Asempas) se ha encargado de preparar este bocado dulce que, tal y como ha explicado Jonathan Jagüe, presidente de dicha asociación, a LA RAZÓN está elaborado con base de bizcocho de almendras o pastel ruso, con una crema pastelera de naranja, nata semimontada, polvo de almendra, claras de huevo, licor y gelatina. Y como detalles especial, el dulce va coronado bandera hecha en pastillaje con una oblea decorada como la enseña nacional.

Gente haciendo cola desde las 8:00 horas

Se han repartido en porciones individuales montadas en unas cajitas de cartón para garantizar su su seguridad, lo que ha facilitado su reparto. "Había gente esperando desde las 8:00 de la mañana para probarlo. Lo hemos empezado a repartir a eso de las 11:05 horas y antes de que dieran las 12:00 horas ya se habían agotado", cuenta Jonathan. El pastelero reconoce que "ha sido un orgullo participar en esta iniciativa en una jornada tan especial". Matiza que han sido elaborados por seis personas de una sola pastelería, aunque todo el equipo de Asempas ha estado detrás de la acción para que todo saliera tan bien como ha salido".

Mucha gente se ha quedado con las ganas de conseguir un pedazo del pastel conmemorativo gratuito, pero desde las 12 del mediodía es posible adquirirlo en las pastelerías Manacor y La Oriental. En la primera se comercializará con gluten y de un tamaño similar al regalado (un poco superior) por 1,70 €, mientras que en La Oriental se tratarán de porciones sin gluten y de mayor tamaño y tendrán un precio que rondará los 5 €.

Quienes han conseguido hacerse con uno de los pasteles, aseguran que la espera ha merecido la pena. “Está muy rico. Una iniciativa deliciosa por parte del ayuntamiento”, aseguran Pedro y María, que ha hecho cola durante un buen rato, pero "no pasa nada, un día es un día", sonríen.

Otros han preferido reservarlo para más tarde, como Antonio, que asegura que "he cogido dos y me los llevo a casa para probarlos con mi mujer, Amelia, que no ha podido venir porque anda mal de las piernas".

Más homenajes gastronómicos

El pastel de la Comunidad de Madrid no es el único homenaje gastronómico que podrán degustar los asistentes. Los establecimientos centenarios de las proximidades del Congreso y del Palacio Real se vestirán con la bandera de España y ofrecerán a su clientela un aperitivo muy especial: una gilda, una piparra o guindilla en vinagre con anchoa y aceituna verde) con una bandera de España. La Bodega de Ardosa, Botín, Café Gijón, Casa Alberto, Casa Ciriaco, Casa Pedro, La Casa del Abuelo, Lhardy, Malacatín, Posada de la Villa y Taberna Antonio Sánchez son los emblemáticos restaurantes de la zona que agasajarán a su clientela con este detalle.

Beatriz de Juan, encargada de Lhardy, asegura que no ha notado mucha más afluencia de lo habitual, pero sí más entusiasmo: "Nuestro establecimiento siempre suele estar así de concurrido, lo que sí notamos es que la gente está más contenta y animada". "No hemos necesitado más personal, pero sí hemos reforzado el aperitivo. Y hemos hecho bien, pues mucha gente está demandando nuestro caldo y nuestra gilda", añade.