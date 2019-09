El Rey decidirá el martes si encarga a Sánchez formar Gobierno

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha salido ya del Palacio de la Zarzuela tras informar al Jefe de Estado del cortocircuito en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Por su parte Felipe VI le ha trasladado su intención de celebrar una nueva ronda de consultas políticas para constatar si existe o no un candidato con apoyos suficientes en el Congreso para formar Gobierno, según ha hecho pública la Casa del Rey a través de un comunicado.

Ver a pantalla completa

Esta ronda de consultas, la octava que el Monarca celebra en 5 años de reinado, se celebraré el próximo lunes 16 y se prolongará hasta el martes 17.

La presencia de Batet junto al Rey se encuadra en los últimos estertores de una nueva legislatura fallida en España. Como ya informó LA RAZÓN a principios de esta semana la ronda de consultas se producirá aunque no haya un acuerdo entre los dos principales partidos de la izquierda. La razón no es otra que el Jefe de Estado debe constatar por sí mismo si existe algún candidato con apoyos suficientes para encargarle formar Gobierno, un trámite que no puede resolverse con información publicada por los medios sino mediante un contacto directo en Zarzuela.

Felipe VI se encuentra ya viajando a Sevilla donde tiene previsto participar a las 11:30 en la reunión del pleno de la comisión nacional para la conmemoración del V centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. Posteriormente los Reyes asistirán a la inauguración de la exposición sobre el mismo tema. Con la elección de la fecha del lunes y martes de la semana que viene habrá tiempo para que el debate de investidura se celebrara el miércoles y la primera votación, por tanto, el jueves. En este caso se dispondrían de días suficientes para que transcurrieran las 48 horas que manda la Constitución que haya entre la primera y la segunda votación. Sin embargo todo parece indicar que el bloque permanecerá hasta el último momento y que el Jefe de Estado no podrá encargarle a ningún candidato formar gobierno por lo que eventualmente se producirá la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para el 10 de noviembre.

Todo el proceso comenzará en cualquier caso mañana mismo cuando, según el comunicado de Zarzuela, Batet hará llegar al Rey la relación de los representantes designados por los grupos políticos. Ese mismo día se entregará a la presidenta del Congreso «las fechas y horas en las que serán recibidos» en la residencia del Jefe de Estado el lunes y el martes. Desde ese momento se pueden producir dos escenarios. Si el Rey comprueba que hay un candidato para entonces le encargará formar Gobierno en aplicación de lo estipulado en el artículo 99 de la Carta Magna. Si, como parece más probable, Felipe VI comprueba que ningún candidato cuenta con apoyos suficientes el Rey «procederá (...) a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones con el refrendo de la Señora Presidenta del Congreso».