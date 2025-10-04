El encargo a la mujer de Koldo en la sede del PSOE: "Voy para Ferraz a recoger el sobre"

La Guardia Civil deja claro en su último informe que algunas de las entregas de dinero en sobres en Ferraz a las que aluden en sus conversaciones Koldo García, exasesor de Ábalos, y su entonces esposa Patricia Úriz no están reflejadas en la información que la formación que lidera Pedro Sánchez facilitó al Tribunal Supremo a instancias del instructor del «caso Koldo», el magistrado Leopoldo Puente.

En su análisis, la Unidad Central Operativa (UCO) puntualiza que tras comparar la documentación aportada por el PSOE con el contenido de esas conversaciones de WhatsApp, en algunos casos «no se ha podido confirmar» una correlación «entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas» por Ferraz, pues esas cantidades entregadas quedan «reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas».

En definitiva, los agentes ponen en el foco varios mensajes «que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido».

Así sucede, por ejemplo, con las que se produjeron en febrero de 2019, cuando según la formación socialista tanto Ábalos como su entonces asesor llevaban al menos tres meses «sin recibir gastos de caja del PSOE».

"Luego me llevan a casa"

En esa fecha, Patricia Úriz le comenta a Koldo: «Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa». Para los investigadores, esta entrega de dinero «que parece tener como destinatario a Ábalos» resulta llamativa porque, según los registros aportados por el PSOE al Supremo el 8 de febrero de 2019, el entonces ministro y su asesor «llevaban aproximadamente cinco y tres meses respectivamente sin recibir gastos de caja del PSOE».

De hecho, según esa documentación la anterior liquidación de gastos de caja de la que informó el PSOE respeto a Ábalos «se habría producido el día 12 de septiembre de 2018 por un importe de 1.020,22 euros». En el caso de Koldo, el pago más cercano reconocido por la formación socialista era del 31 de octubre de ese mismo año por un valor de 180,82 euros.

Los datos facilitados por el PSOE señalan que entre 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, «tanto por transferencia bancaria como en efectivo». Como ha corroborado el análisis de los nuevos mensajes analizados por la UCO (las conversaciones entre Koldo y su entonces esposa), «parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE».

Koldo, "custodio y gestor del dinero"

Pero teniendo en cuenta, matiza la Guardia Civil, que el entonces asesor ministerial «actuó como custodio y gestor del dinero» de Ábalos, parte de cuyos gastos sufragaba y liquidaba «con vistas a una eventual restitución institucional», la UCO solicitó hace un mes que la información requerida judicialmente al PSOE se hiciera extensiva también al propio Koldo, a su exesposa y a su hermano Joseba. De esta manera ha podido constatar que entre 2017 y 2021 Koldo García «también percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo, por un importe total de 12.744,73 euros».

Pero las conversaciones de WhatsApp analizadas por la UCO ponen también en entredicho la versión de Santos Cerdán de que él no tenía «ninguna responsabilidad» con las facturas ni los gastos de la formación socialista. Así se pone de relieve en las conversaciones analizadas en relación a las gestiones para pagar 2.000 euros en efectivo al chófer de Ábalos, Eduardo Cantos, en junio de 2019 entre Koldo y su entonces mujer.

El 26 de junio, ambos conversan sobre los detalles de la entrega, pero el desembolso –llama la atención la UCO– queda supeditado «a una conversación entre Ábalos», entonces secretario de Organización del PSOE, «o Santos», en esas fechas secretario de Coordinación Territorial socialista, con el entonces gerente del partido, Mariano Moreno. Sin embargo, en marzo de 2023, Cerdán negó en otro procedimiento judicial «cualquier responsabilidad en la gestión de facturas o gastos del PSOE», afirmando que Ábalos «ocupaba un cargo jerárquico superior».