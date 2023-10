Los españoles confían en Leonor como futura Reina

Los españoles confían en Leonor y en los pasos que está dando de cara a convertirse en un futuro en la Jefa del Estado español. A la Princesa todavía le quedan años para suceder a su padre, Felipe VI, pero, sin duda, al alcanzar la mayoría de edad y jurar la Constitución, Leonor empezará a asumir poco a poco responsabilidades institucionales y a tener un mayor protagonismo en la vida pública. Un 70,4% de los encuestados cree que la primogénita de Zarzuela reúne las cualidades para ser una Reina del siglo XXI y un 77,2% considera que se está avanzando correctamente en su preparación. Con motivo de su 18 cumpleaños y su juramento, LA RAZÓN publica un estudio demoscópico realizado por NC REPORT para tomar el pulso a los españoles y conocer su valoración sobre la Heredera.

La principal responsabilidad que asumirá Leonor a partir de hoy es la de estar lista para reinar en caso de que Felipe VI falleciera o sufriera una incapacidad. Una amplia mayoría –siete de cuatro encuestados– asevera que está preparada frente a un 19,1% que opina lo contrario y un 10,5% que ni sabe ni contesta. Los votantes de todas las formaciones políticas –excepto Sumar– dan un voto de confianza a la Heredera. Los electores del PP son los más optimistas en cuanto a las cualidades de Leonor, un 90,7% considera que está preparada para asumir la Jefatura del Estado frente a 1,9% que no lo cree. En cuanto a los votantes del PSOE también la mayoría tiene fe en la primogénita de los Reyes, un 63,6% frente a un 18,2%. En cuanto a los electores de Santiago Abascal una amplia mayoría del 87,8% cree que está bien formada para reinar en tiempos modernos frente a un 5,3% que no lo piensa. Entre quienes votan a Sumar, formación abiertamente republicana, el sondeo refleja su rechazo a la figura de Leonor ya que solo convence a uno de cada diez.

De lo que no hay duda, a pesar de la crispación y el debate en algunos sectores de la sociedad, es de que los españoles prefieren mayoritariamente la monarquía parlamentaria frente a la república. Dos de cada tres encuestados –67,5%– se identifica con la monarquía frente a uno de cada tres que opta por la república. Por partidos, el 97,4% de los votantes del PP apoya el modelo actual, un porcentaje similar al de la formación de Abascal que supera el 96% de apoyo. Los votantes socialistas también prefieren la monarquía parlamentaria, un 47,7%, frente a un 43,6% que opta por la república, una opción que elige el 97% del electorado de Sumar. No en vano, la formación que lidera Yolanda Díaz considera que la Jefatura del Estado no debería tener carácter hereditario.

A raíz del inicio de la formación militar de la Heredera, que se prolongará durante los próximos tres años en los tres ejércitos, la Casa Real ha empezado a distribuir más imágenes de Leonor y la hemos podido ver con fusil o estudiando un mapa. Además, a mediados de este mes, la cadete Borbón Ortiz juró dar su vida por España en una ceremonia en la Academia General Militar de Zaragoza. Sobre este adiestramiento, el 73,1% opina que está desarrollando bien o muy bien su formación frente a un 6,3% que considera lo contrario. La mayoría de los votantes de todas las formaciones valora con una amplia nota este aprendizaje excepto los de Sumar que un 40,4% la califica de regular y un 21,2% mal. En la misma línea, un 77,2% de los encuestados cree que se está avanzado correctamente en la preparación de la futura Reina. Hasta un 98,1% de los votantes populares así lo considera, al igual que un 92,3% de los de Vox y un 70,5% del PSOE. Otra vez, son los votantes de Sumar los que opinan lo contrario, ya que un 72,9% cree que no. Los Reyes han sido muy celosos de la privacidad de sus dos hijas, Leonor y Sofía, una decisión que a medida que se hacen adultas está cambiando. Para un 50,6%, la Heredera debería tener un mayor protagonismo frente a un 36,03% que considera que está bien la implicación que tiene actualmente y un 10,3% que cree que no es necesario ampliar su agenda. De sus apariciones públicas, una gran mayoría cree que lo está haciendo bien. En concreto, el 67,1% las valora como bien o muy bien; el 24,3% como regular y un 5,9% mal o muy mal.

La encuesta de NC REPORT también se centra, más allá de la figura de la Heredera al trono, en la valoración general que le merece a los españoles la Corona y el actual Jefe de Estado, Felipe VI. En medio de turbulencias, una monarquía parlamentaria puede ser la mejor fórmula para garantizar la estabilidad y prosperidad. De hecho, en sociedades polarizadas, el monarca tiene cada vez un mayor papel de moderador. No obstante viven bajo el escrutinio de la opinión pública y cada vez con mayor austeridad. Un 69,7% de los encuestados considera que la Casa Real española traslada una imagen de modernidad frente a un 28,1% que no lo cree. Todos los partidos –excepto Sumar– así lo cree. El votante del PP con un 98,1%; el de Vox con un 92,3% y los del PSOE con un 52,3%. En el lado opuesto tan solo el 5,9% de los votantes de Sumar opina que la Jefatura del Estado traslada una imagen moderna.

El artículo 56 de la Constitución establece que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Para el 62,4% Felipe VI está cumpliendo con esta función frente a un 29,5% que piensa lo contrario y un 8,1% que no responde. Por partidos, llama la atención que menos de uno de cada dos electores socialistas cree que cumple esta función. Las comparaciones resultan odiosas y las del desempeño de Felipe VI en referencia a las de la clase política no escapan a este axioma. En cuanto a la valoración de su Reinado, un 66,5% cree que lo está haciendo bien o muy bien frente a un 6,2% que dice que lo está haciendo mal o muy mal.