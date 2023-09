Esperanza Aguirre no descarta que diputados del PSOE no voten a Pedro Sánchez

Esperanza Aguirre descarta que algún diputado del PSOE vote a favor de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, no excluye la posibilidad de que algunos socialistas no respalden la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Así lo ha explicado esta misma mañana en una entrevista en La2 y Ràdio 4. Aguirre subrayó que, el escaño pertenece al diputado, "quien debe responder ante sus electores y principios, no al partido". En este sentido, expresó su esperanza de que algunos diputados del PSOE no respalden a Pedro Sánchez debido a lo que considera un "disparate" al pactar una amnistía con el independentismo catalán. "Eso sí me gustaría a mi", terminaba.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid criticó duramente a Pedro Sánchez, a quien acusó de liderar el "procés" independentista en Cataluña y llevar a cabo un "cambio de régimen" en España: "Vamos por el camino de Hugo Chávez, vamos directos a Venezuela".

Aguirre sugirió que la amnistía acordada incluirá al País Vasco y expresó su preocupación por el rumbo del país. También desestimó las afirmaciones de que durante su mandato se realizaron concesiones al nacionalismo.