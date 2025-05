Esperanza Aguirre: "Sigo creyendo que Ayuso es el mejor activo político del PP"

La premisa es que sus memorias sirvan para denunciar la vocación autoritaria en la que, a su juicio, se basan las políticas del Gobierno. Define su libro «Una liberal en Política» (Deusto) como un «Manual de resistencia contra el sanchismo progre». La exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid refleja en esta entrevista que tiene lugar en el Café Comercial su intención de que su voz llegue a los líderes del bloque de la derecha, a los que receta dar la batalla cultural y recuperar la defensa por la libertad.

Su partido ha convocado el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las urgencias a tratar?

Al principio me asusté porque entendí que era un congreso extraordinario, que lo es, pero Feijóo explicó que va a haber dos ponencias. Con la ponencia política tenemos que ponernos al día de todos los cambios que han ocurrido desde el último congreso ordinario que fue en el 2017. Respecto a la ponencia de estatutos, algunos hablan de quitar el voto de la militancia y en eso no estoy de acuerdo. Es una forma de que se involucren con el partido y de que aporten financiación.

Sobre la reforma del sistema de primarias, hay quien dice que se busca reforzar el voto del compromisario para beneficiar a Juanma Moreno frente a Isabel Díaz Ayuso en un hipotético debate sucesorio...

A mí lo que me parece es que Feijóo no va a tener el menor problema. Va a ganar las elecciones. Si no va a tener problemas, pues hay que seguir dando el voto a los militantes. Si gana y gobierna, estoy convencida de que no será solo una legislatura, sino dos.

¿Cómo debe abordar el PP su relación con Vox?

Vox es un partido constitucional con el que yo estoy en desacuerdo en bastantes cosas, pero sí de acuerdo en las más importantes: en la defensa de libertad y en España. En un momento tan grave con Pedro Sánchez, que se ha estrenado como un mentiroso compulsivo, tenemos que estar preparados: tener las leyes preparadas para cuando lleguemos al Gobierno y derogar sus leyes. Todo escrito. Porque si no, se nos va la legislatura sin haberlo hecho. Es por eso que PP y Vox, en vez de criticarse el uno al otro, tienen que tener claro el norte, que no puede ser otro que conseguir que Sánchez deje el Gobierno, que es una autocracia.

Lo digo porque hay gente en su partido que pide no mirar por el retrovisor a Vox.

Tenemos que asegurarnos de que vamos a sacar 176 escaños en las elecciones. El proyecto de Sánchez es convertir a España en la Venezuela de Europa. Lo tenemos que evitar y si para eso hay que tragar con poner en circunscripciones pequeñas a candidatos que sean igualmente aceptables para Vox y para el PP, habría que hacerlo.

¿Habla de presentarse juntos?

No. Las coaliciones son muy difíciles. Creo que sí se puede pactar en las circunscripciones pequeñas para evitar que el voto acabe en manos del PSOE.

Usted dijo que Ayuso ersa el mejor activo político del PP. ¿Lo sigue pensando?

Sigo creyendo que el mejor activo político del PP es Ayuso y es la mejor presidenta que nunca ha tenido la Comunidad de Madrid.

En su libro dice que el PP no es «la casa de todos».

Es una realidad. José María Aznar tuvo el enorme éxito de unir en el PP a todos y que todos estuviéramos contentos y cómodos. A los conservadores, demócrata, cristianos, liberales y hasta a los socialdemócratas.

¿Es correcto atraer al votante desencantado con el PSOE? Es lo que persigue su partido.

Nunca me ha parecido correcto esto. Tengo muchos amigos socialistas y no creo que ninguno de ellos vaya a votarnos, se abstendrán o seguirán votando a Sánchez con la nariz tapada. Lo que tenemos que hacer es unir a todos los que estamos en contra de la desastrosa y trágica política que está aplicando Sánchez. La derecha ha estado menos de la mitad de tiempo que la izquierda en el Gobierno durante la Democracia. Y esto es porque yo creo que las dos cosas más ilusionantes que uno puede defender, que son a España y a la libertad, a través de la batalla cultural, no lo estamos haciendo.

Y eso se haría con portavoces específicos, según defiende.

Yo fui a ver a Feijóo para explicarle una cosa que hacen en Inglaterra, que es el «Shadow Cabinet» (gobierno en la sombra), que no quiere decir que el portavoz de Economía o de Transportes vaya a ser el ministro. Pero sí es el que va a contestar al Gobierno, como ahora con el caos del ferrocarril. Yo no sé quién es el portavoz del PP en Transportes.

¿Y qué le respondió Feijóo?

No me dijo que no, pero... Bueno, a lo mejor está pensando en hacerlo justamente en el Congreso Nacional de julio.

Veo que asume que Sánchez aguantará hasta 2027.

Desgraciadamente sí. Cuanto más débil está, más seguro está de seguir, porque los que le apoyan, son los enemigos de España.

Usted nombró Francisco Granados y a Ignacio González. ¿Se arrepiente? ¿Tienen relación?

No tengo ninguna relación con ellos. No sé ni si han abierto juicio contra

Ignacio González. Me arrepiento de no haber vigilado suficientemente, pero es que no soy policía.