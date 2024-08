El Estado Islámico hace un llamamiento a liberar España, "una tierra musulmana ocupada por los infieles"

España, Al Andalus, es una tierra musulmana ocupada por los kuffar (infieles). Semejante atrocidad histórica sólo puede ser mantenida por un inculto fanático y no habría que prestarle mayor atención si no fuera escrita por la cuadrilla de asesinos que se agrupan bajo las siglas del Estado Islámico (Daesh, Isis). Para estos individuos, en la Península Ibérica no ocurrió nada antes del 711, en que comenzó la inasión musulmana. Para ellos, debía ser una tierra baldía, por la que ni siquiera habían pasado los romanos y otras culturas.

En una publicación distribuida ayer por sus redes sociales, incluyen las banderas de los países que formaron la coalición que derrotó a su “califato”, la española por su puesto, pero también la austriaca en una coincidencia con el intento de masacre que planeaban en los conciertos que iba a protagonizar en Viena la cantante Taylor Swift.

En un llamamiento para que cometan atentado contra esas naciones, se formulan una serie de preguntas: ¿No ves las alianzas y atrocidades de los kuffar contra la Ummah islámica? ¿No ves que se están cometiendo atrocidades en el mundo musulmán por parte de los kuffar? ¿No ves que el honor de las hermanas musulmanas está siendo violado por los kuffar? ¿No ves que los kuffar nos están insultando a nosotros, a tus cosas sagradas y a los rituales islámicos?. Y una larga perorata en la que hacen la mención expresa a España.

“¿No sabes lo que les está sucediendo a las hijas de tu Ummah allí y no sabes cómo en el Islam se debe tratar a estos vergonzosos invasores? ¿No eres tú un hijo de esta nación? ¿Acaso esta Ummah y esta tierra islámica ocupada no tienen algún derecho sobre ti, no se sienten atraídas hacia ti por la emigración y la Yihad?”. Llamativa la llamada a la emigración a las naciones de referencia.

En el panfleto, titulado “Si no es ahora, ¿cuándo?” siguen con su particular “interrogatorio: “¿Tienes miedo de que haya muerte en la yihad? ¡Así que no tengas miedo, porque habrás escuchado este decreto de Allah Todopoderoso cada vez que cada alma tiene una fecha conocida y la muerte de nadie ocurre un momento antes o después de esa fecha! Y si piensas que te salvarás de la muerte haciendo la Yihad en casa, entonces esto tampoco es posible, porque cada alma probará la muerte. Si no eres asesinado por los enemigos de la religión de Allah, puedes morir por causas naturales. Hay muchas razones, morirás por otra cosa, pero debes saber que eventualmente morirás, debes saber que eres responsable de ti mismo”. Una reflexión llamativa por la profunda inteligencia que encierra.