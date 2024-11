Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares a un financiador de Hamas al que vincula con una empresa española

El Departamento de Justicia de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, al que se considera miembro del aparato de financiación de Hamas y al que relaciona, siempre según la información oficial, con una empresa que serviría de cobertura, una de cuyas sedes se encontraría en España.

Se trata de un financiador “de Hamás radicado en Sudán que ha gestionado numerosas empresas de la cartera de inversiones” de la banda yihadista. “Tiene vínculos financieros de larga data con empresas vinculadas a Al Qaeda y Osama bin Laden en Sudán”, agrega

“Anteriormente estuvo involucrado en la transferencia de casi 20 millones de dólares a Hamás, incluidos fondos enviados directamente al alto funcionario financiero de Hamás y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) designado por Estados Unidos, Mahir Jawad Yunis Salah”, agrega.

Subraya la información estadounidense que “la red de lavado de dinero y generación de ingresos de Hamza para Hamás incluye a Al Rowad Real Estate Development, con sede en Sudán; Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD y Larrycom for Investment Company, así como a Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada, con sede en España. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a las cuatro entidades como SDGT (especialmente designadas). Esa designación bloquea los activos de personas y entidades extranjeras que cometan, o representen un riesgo significativo de cometer, actos de terrorismo. Además, la Orden autoriza al gobierno de los EE. UU. a bloquear los activos de personas y entidades que brinden apoyo, servicios o asistencia a, o se asocien de otro modo con, terroristas y organizaciones terroristas designadas en virtud de la Orden, así como sus subsidiarias, organizaciones fachada, agentes y asociados

“