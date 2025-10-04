El PP exige al PSOE que presente los "resguardos" bancarios del dinero entregado en efectivo a Ábalos y Koldo

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido esta mañana al PSOE que muestre los "resguardos" bancarios de las retiradas de dinero en efectivo de las cuentas del partido, al tiempo que ha reclamado los "tickets" que justifiquen los pagos en efectivo de los gastos "de restaurantes, de hoteles, de desplazamientos que justificarían el pago de esos sobres en concepto de liquidación de gastos" del por entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

De no hacerlo, ha dicho, "quedará perfectamente acreditada la existencia de una contabilidad B" y "el pago de sobresueldos a la cúpula del PSOE" con un dinero "cuya procedencia no puede quedar acreditada".

Además, el secretario general del PP ha asegurado que "es imposible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no conociera, no consintiera y no encubriera" los presuntos pagos en sobres al exministro José Luis Ábalos. "Nada de todo esto pudo suceder de espaldas a quien la trama llamaba el 'número 1'. El cabecilla de las primarias es necesariamente el cabecilla de esta trama", ha espetado.

(Habrá ampliación)