El PP, tras el informe de la UCO: "Es imposible que Sánchez no lo supiera. Solo le queda dimitir y convocar elecciones"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado este sábado al informe de la UCO sobre José Luis Ábalos. Ha dicho que es imposible que Pedro Sánchez no supiera lo que estaba sucediendo en su partido, que cada día queda más acreditado que había una contabilidad B en la formación y que lo que debería hacer es "dimitir y convocar elecciones".

"Han pasado 24 horas, y desde el PSOE no se han dado explicaciones", ha subrayado Tellado, desde Génova. "Exigimos que Pedro Sánchez asuma responsabilidades, y que lo haga de verdad. Sólo queda dimitir y convocar elecciones. Los españoles lo saben y los socios que le han mantenido hasta aquí, también. La brecha de la financiación irregular del PSOE ya ha asomado", ha enseñado.

El secretario general del PP también ha pedido al PSOE que enseñe los resguardos de las retiradas en efectivo de las cuentas bancarias, para dilucidar de dónde salía el dinero en efectivo que se movía. "O entró en bolsas de basura, o el gerente del PSOE lo retiró del banco. No hay más opciones", ha dicho. También ha pedido conocer los tickets de los gastos que Ábalos pasó al partido.

"Estamos ante un escándalo que es imposible que Pedro Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera", ha subrayado Tellado. "Nada de esto podía suceder de espaldas a quien la trama llamaba el número uno", ha añadido.

"Miles de ciudadanos están pluriempleados para intentar llegar a fin de mes, los jóvenes no pueden emanciparse porque la vivienda se ha convertido en un bien de lujo y las familias pasan dificultades para la compra de carne o pescado. Mientras tanto, el ministro para todo de Pedro Sánchez pedía más y más cajas de folios (como llamaba la trama al dinero), recibía sobres de origen desconocido y lo hacía en la sede del PSOE. Todo para seguir disfrutando del dinero B del PSOE saqueado a los españoles", ha dicho Tellado.