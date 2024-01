El PP exige a Sánchez que aclare si "la línea roja de ayer será invisible mañana"

El comité de dirección del PP se ha reunido este miércoles donde, entre otros asuntos, ha analizado la "esperpéntica" situación que se vivió ayer en el Congreso cuando Junts tumbó la ley de amnistía ya que no incluía, como exigían, las enmiendas sobre terrorismo lo que, los populares consideran que ha quedado constancia de que se puede lograr una investidura sin principios pero "no se puede gobernar con mentiras". Ante la humillación vivida ayer, a 76 días de la investidura de Sánchez, el portavoz del PP, Borja Sémper ha exigido al presidente del Gobierno saber si la "línea roja de ayer será mañana una línea invisible" porque ahora solo hay tres opciones: "O Sánchez traga , o Puigdemont cede o, como dice Junts, colorín colorado". Además, consideró que el jefe del Ejecutivo no es capaz de gobernar.

El PP quiere que Sánchez responda si la amnistía irá más lejos e incluirá también la alta traición; si habrá reunión o no entre Sánchez y Puigdemont, si arreglarán sus problemas y también quiere saber cómo va a explicar el ministro de presidencia, Félix Bolaño al comisario europeo Reynders que sus socios llaman prevaricadores a los jueces y no actúa, ni siquiera, pidiendo que se retiren esas palabras del diario de sesiones del Congreso.

Ante esto, Sémper garantizó que el PP luchará ante lo que considera un "atropello democrático". "Este Gobierno está desnortado y no es que cabalgue en contradicciones sino que cabalga sin rumbo". La dirección nacional de los populares se pregunta si merece la pena estar así. "¿Le merece la pena a Sánchez esta humillación continua, al partido, a las instituciones, por el hecho de continuar en Moncloa?

Renovación del CGPJ

Sobre la reunión que se celebra este miércoles en Bruselas entre el ministro de presidencia, Félix Bolaños y el vicesecretario de institucional, Esteban González Pons con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders, el PP pide "garantías" y que, de manera simultánea, se cambie la ley para la designación de los jueces y llevar a cabo la renovación del CGPJ.

Fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo quien propuso a Pedro Sánchez que la UE ejerciera el papel de mediador para renovar el CGPJ porque consideran que así, "no podrá mentir" y, si miente, "está la UE para acreditarlo". "Estamos convencidos de que el Gobierno tiene una querencia natural a mentir" pero cree que será más difícil hacerlo ante la mediación de Bruselas.

Sémper destacó que el PP es un partido de Estado por lo que "es nuestro deber mantenernos en su defensa". "Podemos pactar la renovación del CGPJ y a la vez la modificación de la forma de elección" aunque, tiene dudas de que el PSOE quiera lo mismo. El PP insiste en lograr una despolitización de la justicia de manera que no haya más puertas giratorias en la justicia, que una exministra de Justicia no pueda ser nombrada Fiscal General, ni un exministro de Justicia sea nombrado magistrado del TC. "Queremos despolitizar en fondo y forma la justicia" y no se vuelva a ver esa politización en los próximos años.

Sémper aseguró que "este Gobierno siempre me genera dudas", dudas en la palabra dada, en sus acciones porque, desde el PP advierten de que "mañana habrá un cambio de opinión" y confiesan que se mantienen "prevenidos".

Los populares insisten en su disposición de renovar el CGPJ pero solo con la condición de si se hace simultáneamente el sistema de elección que garantice que los jueces elijan a los jueces y a la vez, poder llevar a cabo la renovación de este órgano de gobierno judicial. "Vamos a esperar a ver cuál es el resultado de la reunión".

Sobre fórmulas intermedias para renovar el órgano judicial indicó el portavoz de los populares que él no está en esa negociación y sería irresponsable adelantar qué es lo que se va hablar pero "informaremos de su discurrir con total transparencia".