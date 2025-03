El exjefe de la UDEF se hizo con dos millones blanqueados por los narcos

La Policía Nacional detectó que los ingresos "extraordinarios" recibidos por el exjefe de la UDEF de Madrid Óscar Sánchez y su mujer llegaron a ser millonarios, según el atestado policial del caso al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Para canalizar estos beneficios, de colaborar con los narcos, el inspector jefe tuvo que crear un holding empresarial. Eso sí, la cifra estaba lejos de los 20 millones de euros que fueron localizados emparedados en su casa de Villalbilla (Madrid).

Los investigadores de la UDYCO Central y de Asuntos Internos cuando conocieron la identidad del "garbanzo negro" que trabajaba para los delincuentes solicitaron la información de sus cuentas corrientes desde el año 2019. El dinero del matrimonio de policías se había incrementado al igual que sus gastos.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los agentes es que Óscar y su mujer Noelia habían recibido ingresos de las empresas investigadas por el inspector jefe. Los investigadores ahondaron en todos "aquellos movimientos anómalos y ajenos a la actividad policial de ambos". De esta forma localizaron una buena suma de efectivos, cobros de premios de lotería y pagos a las empresas que reformaron su chalet en Denia.

El exjefe de la UDEF con su socio narco LR

El inspector jefe investigado recibió de forma directa e indirecta a través de testaferros en mercantiles un total de 1.732.617,26 euros. "Es importante señalar que para el cálculo de esta cifra no se han tenido en cuenta las transferencias recibidas de mercantiles que no constan en los sistemas de coordinación policial, aunque muchas de ellas, a priori, no guardan relación conocida con las actividades declaradas de las empresas", señala el informe del caso.

Un incidente en la caza

Los ingresos en efectivos del exjefe de la UDEF tienen las mismas características que los que realizaba en Azuqueca de Henares su cuñada Yolanda, que está considerada por los agentes como su principal testaferro. "Si se hubiesen tenido en cuenta todos los ingresos en efectivo y todas las transferencias recibidas, la cifra seria muy superior, llegando a superar los dos millones de euros", afirma el informe.

Material incautado durante una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera que se ha saldado con la incautación de 13 toneladas de cocaína en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz), la mayor en la historia del narcotráfico en España. A.Carrasco Ragel Agencia EFE

El informe afirma que el primer testaferro utilizado por Óscar Sánchez es un empleado de los narcos de Dubái. Este hombre es el titular de una empresa que posee una furgoneta Mercedes que el exjefe de la UDEF utilizaba para sus "desplazamientos vacacionales". No solo titulaba bienes de importante valor que disfrutaba el mando policial sino que también pagaba cotos de caza y reformas de su chalet en Denia.

Precisamente, las escuchas del caso dejan un episodio inquietante en relación con este mando policial. El dueño de un coto de caza se puso en contacto con un amigo de Óscar. "¿Habéis estado aquí y habéis dejado un corzo muerto sin cabeza?", preguntó después este hombre al exjefe de la UDEF. El inspector reconoció que este animal había sido abatido por su grupo y que no comunicaron el mismo.

En cuanto al papel de su cuñada, los investigadores consideran que Yolanda es una pieza fundamental desde la fundación del holding PUMBA, cuyo objeto social es la tenencia de valores y participaciones en sociedades, nacionales o extranjeras. Este creación ha "incrementado notablemente el patrimonio que controla el inspector jefe".

Cuatro encuentros del exjefe de la UDEF y el narco

"Se ha informado del desconocimiento total que Yolanda tiene de la actividad mercantil de las sociedades que administra: desconoce el número de trabajadores, sus funciones, ignora los despidos efectuados, pregunta a su cuñado los problemas que surgen con la facturas, etc. En la adquisición de las dos plazas del paseo de la Castellana desconocía el importe, medio de pago, la ubicación de las plazas y hasta la fecha de la firma de la operación. Su función se limitó a seguir las instrucciones de Óscar", subraya el informe del caso.

Uno de los informes del caso del exjefe de la UDEF LR

El exjefe de la UDEF guardaba de forma implacable su seguridad y anonimato. Ignacio Torán, su socio y considerado por los agentes como uno de los líderes de la organización, no comunicaba nunca su identidad y señalaba a su círculo que "no hablaba nada por teléfono" y lo tenía que ver en persona. "A pesar de que se ha comprobado el envío de mensajes de texto y fotografías entre ellos, no consta ninguna comunicación de voz", afirma el informe.

Los dos, Sánchez y Torán, tenían las líneas intervenidas desde hace meses. Sin embargo, en las vigilancias y seguimientos practicados, los agentes consiguieron acreditar cuatro encuentros. Tres de las reuniones se produjeron en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Se desarrollaron entre los meses de julio y agosto de 2024. La última de estas citas fue en el bufete de un abogado que "lavaba" dinero para la trama.