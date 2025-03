La Policía tendió una trampa para cazar al exjefe de la UDEF

La Policía Nacional tendió una trampa a su exjefe de la UDEF de Madrid Óscar Sánchez Gil para que se delatara y así conseguir su detención. Los investigadores consiguieron de una tacada interceptar el mayor alijo de cocaína de la historia de España y reunir las pruebas para encerrar en prisión a este inspector jefe, según los informes del sumario a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La "Operación Augur" se fue cociendo a fuego lento durante años. Los agentes de la UDYCO Central y de Asuntos Internos estaban especialmente motivados por la envergadura y la oportunidad que tenían de acabar con el mayor "garbanzo negro" de la historia del Cuerpo. Los mecanismos funcionaron y detectaron los negocios de Óscar Sánchez tras años de colaboración con los narcos.

Uno de los puntos de inflexión se produjo el pasado 14 de octubre de 2024 cuando llegó al puerto de Algeciras un contenedor con 13 toneladas de cocaína. La Policía, en concreto la UDYCO Central, consiguió interceptar la carga que está considerado el mayor alijo de España y el segundo de toda Europa.

El enfado de Óscar Sánchez con sus compañeros

El contenedor, que estaba a nombre de la mercantil Abadix Fruits, había iniciado su viaje en el puerto de Guayaquil (Ecuador). Transportaba un cargamento de frutas acompañado de kilos y kilos de cocaína. Los narcos confiaban en que pasara los controles ya que no habían introducido mucho camuflaje y aprovechaban el espacio para meter la sustancia estupefaciente.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera que se ha saldado con la incautación de 13 toneladas de cocaína en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz), la mayor en la historia del narcotráfico en España. A.Carrasco Ragel Agencia EFE

En ese momento, los agentes antidrogas estaban ya tras los pasos del exjefe de la UDEF. Una semana antes de esta incautación Sánchez recibió en su dispositivo los números de 16 contenedores que tenía que controlar para los narcos. Uno de estas infraestructuras era la que transportaba la ingente cantidad de cocaína. El inspector jefe metió los números en la base de datos policial como hacía de forma frecuente.

Sin embargo, la UDYCO realizó el dispositivo sin avisar al GATI y esperaron de forma tranquila los siguientes movimientos de Óscar Sánchez. El mando policial, como esperaban los investigadores, combinó en su dispositivo las conversaciones con sus subordinados y con los narcos. Con estos últimos a través de la aplicación de Signal.

El exjefe de la UDEF se puso en contacto con sus subalternos, entre ellos un subinspector, para quejarse. "No sé ni cómo se llama la operación", afirmó. "He vuelto a hablar con el compañero de Algeciras", le respondía uno de sus hombre. "Yo no sabía que se iba a inspeccionar, que iban a mirarlo esta tarde y se han encontrado con él", proseguía el mando.

Las sospechas del exjefe de la UDEF

Óscar llegó incluso a compartir su malestar con su comisario porque consideraba que la UDYCO Central se había metido en una operación suya para apuntarse el tanto. "Claro, una vez que sabes la cantidad de droga v el número de contenedor, me lo pido a mí mismo, venga hombre", afirmó el inspector jefe.

Uno de los informes del caso del exjefe de la UDEF LR

De forma paralela, el policía mantenía conversaciones con su socio Ignacio Torán porque le pedía que le acreditara que el "chivatazo" había venido de origen para no tener que pagar la "avería" del fallo de sus informadores. "Si eso viniera chivado habría caído el día que llegó", afirmó el delincuente. "Es raro que hayan querido tirar tanto, es una barbaridad", respondió el agente.

Finalmente, el exjefe de la UDEF consiguió un correo de Vigilancia Aduanera para acreditar ante los colombianos que la información sobre la cocaína venía de origen. Aún así, consiguió avisar al matrimonio de la empresa de frutas para que escaparan. Óscar sabía que estaban escondidos en Málaga mientras sus compañeros lo buscaban en Alicante. "Tu amigo está seguro Marbella", replicó a Torán.