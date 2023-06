La familia Pujol cuestiona la comprobación judicial del acceso a sus archivos

El tira y afloja entre la Audiencia Nacional y los abogados de la familia Pujol sobre los supuestos contratiempos técnicos para acceder al sumario y eliminar archivos que afectan a su intimidad -que ya dura dos años y medio e impide cerrar la fase de instrucción- sigue alimentando las discrepancias.

La decisión del juez Santiago Pedraz, de acuerdo con la Fiscalía, de prorrogar dos meses más el plazo para llevar a cabo ese expurgo, el último obstáculo antes de que el magistrado pueda remitir el procedimiento a la Sala para que fije la fecha de juicio (que no se prevé antes de 2025, lo que aleja del banquillo a Jordi Pujol, a punto de cumplir 93 años), no ha silenciado las quejas de los abogados de la familia del expresidente de la Generalitat. Ahora, cuestionan la comprobación que se llevó a cabo la pasada semana en el juzgado, por parte de técnicos informáticos de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, que no apreciaron dificultades técnicas para descargar los archivos controvertidos.

Una verificación que se prolongó durante más de una hora y que arrojó una conclusión que no comparte la defensa de los Pujol. "Se comprueba que se puede acceder/visualizar todos los archivos" Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia", quedó reflejado en una posterior diligencia de constancia, para desesperación de los abogados de los Pujol.

El auxilio de Justicia, "insuficiente"

En unas alegaciones remitidas al instructor el pasado jueves, la defensa del expresident y sus siete hijos -para quien la Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 92 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo y delitos fiscales- insiste en que los problemas persisten y vuelve a reclamar que se les permita realizar esa labor de cribado en una copia realizada directamente de los archivos originales que les fueron incautados hace ocho años. Y, en su defecto, instan a Pedraz a autorizar que se repita esa verificación con la presencia de un técnico informático de su confianza.

Según señala la defensa de la familia Pujol en ese escrito, su confianza en los expertos del Ministerio de Justicia es limitada porque, se quejan, su auxilio técnico "se ha revelado insuficiente hasta ahora".

Además, consideran que las recientes resoluciones judiciales sobre el proceso de expurgo "parecen contradictorias" dado que pese a que el instructor les ofreció la posibilidad de que participar, con informáticos propios, "en el proceso para comprobar las dificultades y los problemas acreditados en anteriores escritos", antes de que pudieran pronunciarse se les informó del resultado de la verificación llevada a cabo en la Audiencia, con unas conclusiones -constatan- "que chocan con el resultado de los anteriores intentos de esta parte".

Para empezar, la defensa de la familia Pujol precisa que la carpeta de archivos en la que realizaron las comprobaciones los técnicos del ministerio que dirige Pilar Llop "ya había podido ser descargada por esta parte y visualizado su contenido". Pero eso no ha solucionado el problema, pues -reiteran- "persisten varias dificultades técnicas para descargar los archivos de la plataforma digital y acceder a ellos y visualizarlos".

Descarga "extremadamente lenta"

Los letrados se quejan de que la velocidad de descarga de los archivos "es extremadamente lenta", lo que achacan a la "limitación del caudal de descarga" (entre 1-1,75 Mb/segundo) de la plataforma digital, muy alejada de la de "los ordenadores que manejan los abogados", que sitúan en una horquilla entre los 700 y los 750 Mb/segundo. Por tanto, dejan claro, si en esa verificación se pudo descargar una de las carpetas en apenas un minuto y medio fue porque la secretaria judicial "no tiene esa limitación de caudal que sí tenemos los letrados".

"Pese a los avances en la descarga y el acceso de algunos archivos, estos siguen siendo incompletos y han aparecido y persisten varios problemas y dificultades que motivan", señalan, la ampliación de dos meses de plazo acordada por el juez Pedraz el pasado 29 de mayo, algo que, además, pone "en entredicho las aseveraciones del informe" y que la revisión realizada fuese completa, añaden los letrados, que abogan porque se pongan de nuevo sus objeciones en conocimiento de los técnicos de la Dirección General de Transformación Digital para que lleven a cabo "las comprobaciones pertinentes respecto de estos problemas, errores o disfunciones y puedan auxiliar a esta representación".

Y dado que, lamenta la defensa, en algunas carpetas "hay contenidos que no se pueden cargar por tratarse de ficheros de bases de datos con vínculos con el disco duro original que no se han reproducido al copiarse el contenido en otro disco duro", "la opción más útil e ideal sería que se realizara la copia de los volcados desde los discos duros originales", recalca, en presencia de un técnico informático de su confianza.

Esta es, hacen hincapié los abogados de la familia Pujol, "la única solución realmente operativa para realizar el expurgo con todas las garantías, protegiendo tanto el derecho de defensa como el derecho fundamental a la intimidad" del expresident y sus hijos "ocho años después de las entradas y registros".

En cualquier caso, si Pedraz no avala esta opción -que ya fue rechazada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, los abogados plantean que se lleva a cabo en el juzgado una nueva comprobación con la asistencia de un informático designado por la defensa.