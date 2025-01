Feijóo alerta de que Sánchez puede optar por "congelar las pensiones": "No puede ajustar cuentas a los españoles por las rabietas de sus socios"

En el PP ya vienen vaticinando desde hace semanas de que la legislatura está "muerta" y ahora, una vez que el Ejecutivo ha constatado que no cuenta con el apoyo de sus socios, los populares refuerzan ahora su discurso. "Ya no le creen en la calle y ni siquiera sus socios le apoyan", ha avisado el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparencencia a medios tras su visita a una residencia de mayores en Córdoba. Es el "enésimo fracaso parlamentario del Gobierno".

El líder de la oposición ha blindado su "no" a votar a favor del ómnibus si el Gobierno vuelve a presentar en la Cámara Baja el mismo decreto sin dividir, como ha avisado ya el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha vuelto a incidir en que sí el PSOE presenta un decreto por separado, uno con la subida de las pensiones, otro con ayudas a la Dana y otro para mantener la gratuidad del transporte, su partido votaría a favor. Ante este escenario en el que el líder del Ejecutivo ya ha dejado claro que buscará "los votos hasta debajo de las piedras", pero que no separará las medidas, el presidente del PP ha advertido de que "si no se actúa ya", el PSOE "volverá a congelar las pensiones en España". "No puede ajustar cuentas a los españoles por los problemas que tiene con sus socios, por las rabietas que tiene con sus socios", ha advertido.

El PP, que ha anunciado una ofensiva parlamentaria y social contra el Gobierno por las pensiones, ha avisado de que los pensionistas "no son pardillos" y de que su paciencia "tiene un límite". Es por eso que ha instado al PSOE a retratarse este martes en el Senado, donde se votará una moción de los populares para instar al Gobierno a que convoque un Consejo de Ministros extraordinario par aprobar un real decreto en el que se garantice la subida de las pensiones. "Tiene nuestros votos", ha insistido. Eso sí, el PP no accederá "chantajes" y ha advertido de que en el decreto que presente el Gobierno, aunque no presente la cesión del palacete de París al PNV, los populares no cederán. "En el decreto hay centenares de cosas que no van a tener nuestro sí", ha advertido. "No compartimos el palacete, pero tampoco que se le den derechos a los okupas o que se incremente el IVA a la luz y a los alimentos", ha incidido. "No compartimos, en definitiva, muchas de las cuestiones que aparecen en el real decreto", explicó.