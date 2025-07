Feijóo, a degüello contra Sánchez: "La corrupción es el origen de todo"

"Esta legislatura nació de una transacción corrupta, pero hoy sabemos que la corrupción es el origen de todo". Alberto Núñez Feijóo ha ido a degüello contra Pedro Sánchez en el pleno extraordinario que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados. Nada más subir a la Tribuna, el líder popular se ha acordado de las carcajadas de su rival en aquella investidura fallida, allá por septiembre de 2023. "Ya se ríe menos". Primer golpe. Acto seguido: "No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo".

En diez minutos, el jefe de la oposición ha hecho un repaso detallado y cronológico de todos y cada uno de los escándalos judiciales -y también políticos- que salpican al presidente del Gobierno: Koldo, Ábalos, Cerdán; el hermanísimo, Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, el fontanero Paco Salazar... Todo para describir un modus operandi que tiene su génesis en el plagio de "una tesis", y que va "moviendo el umbral ético hasta que cabe todo". Porque el problema, ha añadido: "No es su falta de control, es su falta de decencia y de ética".

De los dos últimos hombres fuertes del PSOE, "que sometieron" al partido a la figura del "puto amo", que "negociaron la moción de censura, redactaron la amnistía" y hasta consiguieron "la alcaldía de Pamplona para Bildu", ha denunciado: "Han operado como una organización criminal". Si Sánchez dice que se equivocó con los nombramientos, Feijóo le contrapone: "No eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas, eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas".

Lo más llamativo, ha reconocido con ironía gallega marca de la casa, es que "llevaban menos de un mes en la Moncloa y ya se pusieron manos a las obras". Por eso de las adjudicaciones y los amaños. "No hizo ni falta corromperles, ya llegaron corrompidos". Por más que Sánchez quiera alejarse de quienes fueron sus dos principales colaboradores, Feijóo insiste: "Todos están hechos a su imagen y semejanza".

Así ha proseguido: el que "aceptó el koldogobierno", es Sánchez, "el que nombró al fiscal general del Estado", es Sánchez, "el marido" de Begoña Gómez, es Sánchez, "el hermano del hermano", es Sánchez, "el que tapó a un supuesto acosador de mujeres", es Sánchez. En definitiva: "No sabemos dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad directa". Lo "mínimo" que se le puede achacar, ha apuntillado, "es su culpa in eligiendo y su culpa in vigilando". Y a la voluntad manifiesta de Sánchez por continuar en el cargo a pesar de todo: "Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella".

Feijóo pide a Sánchez que se vaya: "No tiene otra salida"

Feijóo ha instado a Sánchez a "confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones". No es que "sea la única salida", ha dicho, "es que no tiene otra salida". Aun así, ha propuesto al presidente "cuatro medidas si realmente quiere luchar" contra la corrupción: "Reforzar en personal y recursos a la UCO, retirar la ley Bolaños, cesar al fiscal general del Estado y cambiar la composición del Tribunal Constitucional, para evitar cualquier sombra de partidismo".

A los socios parlamentarios de Sánchez, el presidente popular les ha emplazado a "dejarse de milongas porque esto no va de Sánchez o la ultraderecha". El dilema, ha matizado, "no es otro que Sánchez o la decencia". Lo que "se dirime" en la Cámara Baja "no es una purga ideológica, sino que es una purga moral".