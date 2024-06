Fin de la tregua: El PSOE vuelve a cuestionar el liderazgo de Feijóo

Ni una semana de tregua. Pese a que el martes alcanzaban un pacto histórico para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desde el PSOE se alababa el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo por haber impuesto su vena pactista al ala más dura de su partido que no era proclive al acuerdo, este fin de semana, los socialistas han vuelto a su estrategia habitual de tratar de minar la posición del líder del PP.

La portavoz del PSOE, Esther Peña, lanzó este sábado una andanada totalmente gratuita, al desear "suerte" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la hora de "cuidar su espalda" de los "Epi y Blas de la derecha española", en referencia al expresidente José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes ve "afilando sus cuchillos". A través de un vídeo enlatado, remitido a los medios de comunicación, Peña celebró que el PP se haya sumado al acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y valoró que, "de momento", Feijóo haya conseguido "crédito" a nivel interno.

Sin embargo, la representante del PSOE auguró inmediatamente que "los intereses serán caros y no hay garantía alguna de que no se vayan a cortar ante la más mínima adversidad". "El leitmotiv del Partido Popular siempre es el mismo, destruir todo aquello que no pueden controlar", sostuvo Peña, quien situó en el sentido contrario al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ve con la "mano tendida para hacer que España continúe por la buena senda". La portavoz socialista ha criticado que el PP se haya convertido en un "reino de taifas" en materias como la financiación autonómica, la migración y los derechos LGTBI.

Sobre el posible reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, Peña ha considerado que Feijóo no tiene propuesta, con un "silencio atronador", frente a la "mano tendida" del Gobierno para buscar un acuerdo con todas las autonomías en esta materia, sobre el texto acordado con Canarias, Ceuta y Melilla. Se dirigió también a Feijóo para que condene las palabras de (Santiago, líder de Vox) Abascal, en las que llama a estos menores "perros de presa" y les acusa de causar inseguridad: "Es igual de cobarde el que acusa que el que calla ante la injusticia, porque cada día que pasa en donde el señor Feijóo está en silencio, es un día que ganan sus compañeros de viaje". Ante la amenaza de Vox sobre sus gobiernos autonómicos en caso de aceptar el acuerdo sobre los menores migrantes, Peña consideró que la "dicotomía es clarísima" y el PP debe elegir entre "decencia" o "sus pactos", entre "la dignidad" o "dar la espalda una vez más a los derechos humanos".

Sobre el Día Internacional del Orgullo LGTBI, Peña defendió poner "pie en la pared contra aquellos que quieren echar por tierra todo el trabajo logrado en estos años" y para poner "la mirada larga para ver cómo lograr los retos que aún quedan por delante, que no son pocos". Expresó así su "profunda preocupación" por el "alarmante aumento de los delitos de odio motivados por la orientación, identidad sexual y expresión de género", lo que ha vinculado con el "aumento del poder de la extrema derecha, que está acelerando la ofensiva contra el colectivo LGTBI", gracias al "blanqueamiento del PP".

"Hemos pasado de las peras y manzanas de la señora botella (Ana, exalcaldesa de Madrid) a los preservativos y las copas del señor Almeida (José Luis Martínez, alcalde de Madrid) a la comparación de la bandera arco iris con la del cáncer de Catalá (María José, alcaldesa de Valencia)", criticó Peña, quien ironizó con la posibilidad de que Feijóo vaya a estrenar la secuela de la película "Orgullo y prejuicio", pero bajo el título "ningún orgullo y demasiado prejuicio".