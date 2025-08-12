Un alcalde del PSOE comienza una huelga de hambre "indefinida" para forzar la remodelación del instituto de su localidad: "Caerá sobre su conciencia"

Las medidas que se toman en política y las condiciones en las que se realizan no son siempre las mejores. Los métodos y las acciones realizadas pueden encuadrarse desde las huelgas de hambre, utilizadas en gran medida por los presos de ETA para forzar los acercamientos al País Vasco, hasta la llegada de impresoras al Congreso de los Diputados o los adoquines a los debates parlamentarios.

En este sentido, las acciones pueden llegar a ser muy variopintas para llamar la atención de los votantes, pero no siempre las posturas son sinónimo de éxito.

Esta vez, el protagonista es un alcalde del PSOE, concretamente el de Noblejas, localizado en la provincia de Toledo. A sus 76 años, Agustín Jiménez, ha anunciado que va a comenzar una huelga de hambre "ininterrumpida" hasta que Emiliano García Page le comunique que van a comenzar las obras para remodelar el Instituto de la localidad

El alcalde ha adelantado que solo existen dos manera de terminar la acción que va a realizar: o hasta donde lleguen sus fuerzas físicas o hasta que desde la Junta de Castilla la Mancha "fomenten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva".

El regidor amenaza a García Page

En una carta dirigida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el alcalde subraya que en el caso de que se produzca su fallecimiento, "caerá sobre su conciencia y será el responsable cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio, me pueda acarrear. O quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida", ha amenazado a García Page.

El regidor, que ya ha tenido varias salidas de tono en sus mandatos, asegura que remitirá el escrito a todas y cada una de las agrupaciones socialistas de España, empezando por Ferraz, a todos y cada uno de los partidos políticos y hasta el último medio de comunicación nacional, regional, provincial, o local para que conozcan a Page", reza el escrito.