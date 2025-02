"Me siento como un sándwich": la fiscal jefe de Madrid, al decano del ICAM cuando le pide explicaciones por la nota sobre el novio de Ayuso

"Me siento como un sándwich entre lo que me han hecho por abajo y lo que me han hecho por arriba". Eso es lo que aseguró la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, al decano del colegio de Abogados de Madrid (ICAM), según aseguró el propio Eugenio Ribón en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo (TS) el pasado viernes en el marco de la investigación al fiscal general por la divulgación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Así consta en la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que Ribón cuenta al magistrado Ángel Hurtado -que investiga a Álvaro García Ortiz, y también a Pilar Rodríguez por revelación de secretos- cómo el 14 de marzo del pasado año, tras publicarse la nota de la Fiscalía que detallaba las negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto, para intentar cerrar un acuerdo de conformidad a cambio de reconocer el fraude fiscal que se le atribuye, se puso en contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid, a quien trasladó "la preocupación y la alarma" que había generado ese comunicado del Ministerio Público. En la medida en que consideraba, le aseguró, que vulneraba la confidencialidad de esos mensajes.

El decano del ICAM puso de relieve ante el juez, precisamente, que ese protocolo de conformidad "está sujeto a un valor absoluto, que es el de la confidencialidad", dado que "se trata de una aproximación de posiciones bajo ese manto de la confidencialidad del secreto". Algo que, según reiteró, se vulneró al poner al descubierto esas negociaciones (pese a que el instructor no ve delito en esa publicación porque los datos que incorpora ya se habían divulgado".

Según Ribón, Pilar Rodríguez no era "plenamente consciente" de lo que suponía esa nota para la abogacía. En primer lugar, recordó el decano del ICAM, ella elude cualquier responsabilidad al respecto (pese a que los mensajes intervenidos en su móvil han demostrado lo contrario). "Me dice que aunque ha salido de la Fiscalía la no había sido ella, sino que había salido de alguien de dentro y habían puesto el sello". Es precisamente en ese contexto cuando le manifiesta que se siente "como un sándwich", atrapada "entre lo que me han hecho por abajo" y lo que le han hecho "por arriba".

"Una situación de tensión"

Más tarde, recibió un mensaje de García Ortiz para "tener una reunión contigo y con Victoria" (Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española) al día siguiente. En ese encuentro, celebrado en la sede de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz puso el acento en "el reproche hacia las filtraciones de medios de comunicación" y defendió la necesidad de publicar la nota para desmentir la información que se había publicado indicando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa del novio de Ayuso (y no a la inversa) y que él lo había frenado. Ribón le dejó claro, según explicó, que para el ICAM lo relevante era que no se había preservado "la custodia del secreto profesional y la confidencialidad de las comunicaciones" entre la defensa y el fiscal.

Es entonces cuando se plantea la posibilidad de suscribir un comunicado conjunto, lo que según Ribón genera "una situación de tensión" y "un tanto incómoda", dado que en la sala había otros cuatro fiscales (entre ellos Pilar Rodríguez y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, actualmente también imputado en este procedimiento) y Victoria Ortega asistía por videoconferencia.

El decano del ICAM trasladó al fiscal general que "no estábamos dispuestos a firmar ese tipo de documento en las presentes condiciones", por lo que la reunión terminó "de modo un tanto abrupto" y se dio finalizada tras su negativa, secundada también por la presidenta del CGAE "en poco más o menos de un minuto" por parte de García Ortiz.

En ese encuentro, según Ribón, el fiscal general reprocha a la Abogacía "que cuestionara la publicación de la nota de prensa", algo que ratificó "de manera más moderada" Pilar Rodríguez.

Así lo explicó a LA RAZÓN en una entrevista

Ribón explicó a este periódico en una entrevista publicada el pasado 16 de diciembre que tras la divulgación de esos datos reservados, que le hicieron incluso dudar de la autenticidad de la nota de la Fiscalía, "para corroborar su veracidad" se puso en contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien a través de un mensaje le pidió "tener una conversación informal", en el curso de la cual le preguntó "si la nota es veraz y si son conscientes de la trascendencia de su publicación, recordando que esto estaba despertando, como no podía ser de otra manera, los fantasmas de la intervención de comunicaciones de Garzón" (que culminaron con la condena por prevaricación del entonces juez de la Audiencia Nacional por autorizar las escuchas de las conversaciones en prisión de los principales cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados).

"La relación entre un cliente y un abogado se basa en la confianza y, también, en el secreto de esas comunicaciones -explicó al respecto al decano del ICAM-. Y la revelación por parte de la Fiscalía socava el derecho de defensa, que es la piedra angular del Estado de derecho. El secreto profesional no solo es un derecho del abogado, sino que es una garantía del ciudadano y del sistema judicial. Por lo tanto, dinamitar ese principio básico de nuestra Constitución equivale a deshacer los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Rodríguez le convocó a una reunión al día siguiente con el propio fiscal general para intentar calmar las aguas (como así consta en los mensajes del móvil intervenido a Rodríguez). En esa reunión con García Ortiz, señaló Ribón en esa entrevista, "prácticamente se reprochaba la actuación de la Abogacía defendiendo la atípica divulgación de la Fiscalía y eso nos llevó a tomar medidas" (presentando una querella)

Para el decano del ICAM la divulgación de esos datos confidenciales de la investigación supone "la ruptura de un principio básico en el derecho de defensa que es el secreto profesional", por lo que el Colegio "no tuvo otra alternativa que, cumpliendo con sus fines, defender el Estado de derecho y presentar la correspondiente denuncia" ante la "extrema gravedad" de esa divulgación, que según el ICAM "dinamita las posibilidades de negociación entre las partes, que en ese momentos son aproximaciones para valorar un posible acuerdo". Un acuerdo que una vez hechas públicas esas conversaciones, resultaba "imposible" -insistía- "porque la confianza se ha roto y, por lo tanto, el procedimiento queda viciado".