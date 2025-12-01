El Frente Polisario solicita 100 millones de dólares de ayuda para hacer frente a las necesidades de los campamentos de Tinduf

El Frente Polisario ha solicitado 100 millones de dólares a países y organizaciones donantes para los refugiados saharauis que viven en los campamentos de Tinduf. Esta cantidad fue anunciada por la Media Luna Roja Saharaui en un comunicado, mientras se organizaba en Argel una reunión del "Plan de Respuesta Regional para los Refugiados Saharauis 2026-2027", lanzado por las Naciones Unidas, en coordinación con el Ministerio argelino de Asuntos Exteriores.

El texto afirma que “la situación de los refugiados ha empeorado considerablemente: las tasas de desnutrición y anemia entre niños y mujeres han alcanzado niveles no vistos desde 2010”, kinflorman medios marroquíes.

Argelia atribuye esta crisis alimentaria a lo que llama un "proceso de descolonización inacabado", una posición expresada por un alto funcionario de su diplomacia durante la reunión de Argel.