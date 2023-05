Los funcionarios judiciales mantienen su pulso a Llop

Al grito de «Si no hay negociación, ministra dimisión», «Gobierno progresista, Justicia clasista» o «Manos arriba, la ley es un atraco», centenares de funcionarios salieron ayer a la calle para reclamar una subida salarial y criticar la futura Ley de Eficiencia Organizativa. Frente a la sede del Ministerio de Justicia en la madrileña calle San Bernardo, la jornada de paro de 24 horas, convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT se convocó con el objetivo de reclamar un aumento salarial de acuerdo con su trabajo diario. En este sentido, exigieron un incremento de 200 millones de euros –hasta unos 430 euros mensuales por funcionario– tras la oferta de 44 millones de euros que presentó ayer para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales.

Isabel Pérez y Rosa Martínez son dos de las funcionarias que ayer pararon. Ambas trabajan en Arganda del Rey. En declaraciones a LA RAZÓN aseguran que «la situación cada vez es peor porque no hay medios». Critican que el Ministerio, después de subir los sueldo a los letrados ahora «solo» se preocupe por hacer lo mismo con jueces y fiscales. Además, de reclamar una mejora salarial ponen el acento en la nueva Ley que dicen «abrirá la puerta a la movilidad del personal sin tener en cuenta las cargas familiares». Asimismo, denuncian que muchos de los funcionarios a día de hoy están haciendo tareas que no les corresponden: «Pagan a los jefes cuando realmente las funciones las hacemos nosotros», dicen. Ataviadas con indumentaria propia de la Feria de Sevilla, en referencia al viaje que hizo la ministra el pasado abril durante el inicio del conflicto, ambas funcionarias critican que se les considere funcionarios de segunda y afean a la ministra que todavía no se haya reunido con este colectivo.

Durante más de una hora paralizaron la céntrica calle madrileña en un ambiente festivo en el que se mezclaron consignas políticas con fuertes pitidos y ruidos de sirena. Según el sindicato CSIF, el 95 por ciento de los juicios previstos para el día de ayer fueron suspendidos (la mayoría en los ámbitos de lo Civil, lo Mercantil y lo Social), y solo se celebraron aquellos relacionados con derechos fundamentales. Avisan de que las movilizaciones se endurecerán si el Gobierno no les ofrece una propuesta económica. De hecho, avisan de que ya hay convocados nuevos paros de 24 horas los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo, e incluso no se descarta la convocatoria de un paro indefinido.

Advierten de que «la ministra Pilar Llop es la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia» mientras que desde el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez afirmó ayer que la voluntad de negociación de su Ejecutivo es «absoluta».