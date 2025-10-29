Funeral de Estado por las víctimas de la dana: horario y dónde ver hoy por TV y online

Doce meses desde la llegada de la devastadora dana que golpeó con dureza a varias provincias del centro y sureste de España, con especial incidencia en distintos pueblos de Valencia. Un año después, este miércoles se celebra ahí el funeral de Estado en homenaje a todas las víctimas. Este fenómeno dejó una estela de destrucción, pérdidas humanas y miles de damnificados. En total murieron 237 personas, cuyos nombres se escucharán este miércoles durante el homenaje, en el que también se guardará un minuto de silencio en su memoria y los Reyes les dedicarán una ofrenda floral.

El funeral de Estado comenzará con la interpretación del himno nacional de España, tras lo que se escuchará una locución de bienvenida en los idiomas cooficiales y hablará la conductora del acto, la periodista valenciana Lara Síscar. Una vez hable, tendrá lugar la lectura de los nombres de todos los fallecidos en la dana de hace un año. Tras ello, la cantante valenciana María Bertomeu, "La Maria", interpretará "Mon vetatori", una canción que días después de la tragedia cantó dedicada a las víctimas de la dana, lo que dará paso a las palabras que pronunciarán tres familiares de fallecidos en las inundaciones (dos de Valencia y uno de Letur).

La organización del acto explica que tras esas intervenciones de los familiares, los Reyes harán una ofrenda floral mientras se interpreta "El cant dels Ocells", y después se guardará un minuto de silencio, antes de que el rey cierre con sus palabras este acto solemne de homenaje a los fallecidos. La interpretación del Adagio del "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo cerrará el funeral de Estado, que durará alrededor una hora y reunirá a unas 800 personas en el interior del Museo de las Ciencias

Horario y cómo ver el funeral de Estado por las víctimas de la dana

El homenaje de Estado por las víctimas de la DANA comenzará este miércoles, 29 de octubre a las 18.00 horas (hora peninsular) en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. TVE será la encargada de retransmitir el evento por televisión y ofrecerá una cobertura especial para toda España. El funeral de estado se podrá ver en directo por televisión en La 1, el Canal 24 Horas. Se podrá escuchar en Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España y seguir en streaming mediante la plataforma RTVE Play.

Estos actos se realizan para rendir homenaje a las víctimas, agradecer la labor de los equipos de emergencia y recordar la importancia de seguir trabajando por una mayor resiliencia ante los fenómenos meteorológicos que, cada vez con más frecuencia, desafían a nuestro país.

Los Reyes presidirán el homenaje

El acto de Estado estará presidido por los Reyes y con la asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez; todo el Gobierno valenciano, con el presidente Carlos Mazón al frente, y familiares de las víctimas. También estarán presentes los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero y los alcaldes de los 78 municipios afectados por la dana.