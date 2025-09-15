Desprecio a la Monarquía: Gerona desafía la normativa y convierte el retrato de Felipe VI en un homenaje al 1 de octubre

El alcalde de Gerona, Lluc Salellas, ha acatado de una pintoresca y particular manera la orden del judicial que obligaba al Ayuntamiento a recuperar la fotografía de Su Majestad en el Salón de Plenos. El regidor de la CUP ha aprovechado la ocasión para dibujar el rostro del Rey Felipe VI con fotografías de la actuación policial en Gerona del 1 de octubre de 2017 para "reivindicar el rechazo a la monarquía española".

Con la abdicación del Rey emérito Juan Carlos I, el entonces regidor de la localidad, Carles Puigdemont, retiró los retratos sin colocar el de Felipe VI. Sin quejas entre los sectores independentistas, la entrada en la concejalía del representante de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha sido capital para la emisión de una orden judicial. Tras varios meses de lucha, los magistrados han obligado a la administración a colocar la figura de Felipe VI en un lugar preferente del Salón de Plenos y la bandera de España que había sido retirada. Aunque no se haya podido referenciar, el alcalde ha asegurado que la rojigualda se encuentra en un lugar "notable".

En sus redes sociales, el regidor de la localidad, en catalán, ha acusado a la extrema derecha y a los tribunales españoles de "imponer" la figura del Rey Felipe VI y que el mural sirve para revindicar la ideología republicana e independentista del ayuntamiento de Gerona. "Hemos colocado un texto señalando que todo se está haciendo por imperativo legal no por la voluntad del consistorio. En el texto se puede leer lo que ha significado la monarquía borbónica para nuestro pueblo y para nuestra ciudad en los últimos tres siglos".

Sin presentar recursos ante la decisión de los tribunales españoles, debido al elevado precio y preguntado por nuevas órdenes judiciales, el alcalde se ha mostrado confiado y ha señalado que no "existe un lugar que diga que no se puede construir a partir de fotografías la imagen entera"

Una nueva pancarta contra el rey Felipe VI

Coincidiendo con la manifestación convocada contra la monarquía y España, los activistas independentistas han colocado en una de las fachadas de la Plaza de Vi, una imagen del monarca del revés. Se trata de la misma estrategia que se ha utilizado en las celebraciones estivales en Cataluña.

Una de las más recordadas, que ya se ha convertido en una tradición, se produjo en el municipio natal de Puigdemont. En las diversas reivindicaciones la localidad natal del prófugo se ha dibujado una gran imagen de Puigdemont con el lema 'No surrender' o se han proferido insultos contra España. En aquella ocasión, el pasado mes de agosto, 'Impulso Ciudadano' denunció las proclamas de odio y el proceso de "hispanofobia que se inculca a los niños" en Cataluña.