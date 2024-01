El Gobierno impondrá visados de tránsito a senegaleses para evitar el colapso de peticiones de asilo en Barajas

El Gobierno ha acordado imponer visados de tránsito a los ciudadanos con pasaporte de Senegal a partir del próximo 19 de febrero, como ya ocurre con los de Kenia desde el 20 de enero, con la intención de evitar el colapso de peticionarios de asilo una vez que hacen escala en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Los sindicatos de Policía señalan que en torno al 87% de los 350 solicitantes de asilo que esta semana aguardan en Barajas a que se tramite su solicitud de asilo son senegaleses. Las organizaciones policiales, además, reclaman que estos visados de tránsito se impongan también para marroquíes en vuelos de la Royal Air Maroc desde Casablanca.

Según confirman fuentes del Ministerio del Interior a Otr/press los visados de tránsito para senegaleses se ha acordado en el marco de las gestiones en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ha tramitado 847 peticiones de protección internacional desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero, según los datos consultados por Ep.

Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) han denunciado en reiteradas ocasiones el caos que se vive en el aeropuerto de Barajas donde advirtieron desde el hacinamiento diario de los inmigrantes ilegales, la proliferación de chinches o las condiciones de insalubridad diaria. El SUP denunciaba la inacción de AENA y la Cruz Roja quien ha anunciado que se retira de forma temporal de las salas de asilo de Barajas por el caos con los solicitantes de asilo, una decisión que el Ministerio del Interior dijo que respetaba, pero "no compartía". En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid atendió al recurso de la Fiscalía y anuló su autorización de la semana pasada para trasladar a migrantes solicitantes de protección internacional desde Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, al entender que no se había respetado la ley de asilo, aunque en un primer momento apenas se pudieron trasladar más que 4 de los más de 30 previstos en ese momento.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) valoró la "huida irresponsable" de Cruz Roja, que calificó de "desleal", exigiendo una "inmediata reconsideración" a esta ONG. Según sus cálculos, esta semana se inició con 350 solicitantes de asilo en el aeropuerto madrileño, de los que en torno al 87% eran senegaleses, "la nacionalidad con mayor presencia" en comparación con keniatas y marroquíes.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska añadió que "desde el primer momento" ha defendido la colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias en el aeropuerto madrileño, "que se afrontan con más garantías desde todos los planos y con el esfuerzo y la cooperación de todos los actores implicados".

En su comparecencia en el Congreso de este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reiteró que existía una instrumentalización de las escalas en el aeropuerto de Madrid-Barajas en vuelos con destino a países que no requieren visado de entrada, y que son utilizadas para tratar de entrar en España de manera irregular.

El pasado 19 de enero, desde Rabat, Grande-Marlaska reconoció un uso "fraudulento" de estas escalas y dijo que estudiaba pedir visados de tránsito al ser preguntado por los vuelos desde Casablanca. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido que se investigue la ruta diaria de Air Royal Maroc desde esta ciudad marroquí, debido a que continúan llegando solicitantes de asilo.

Las fuentes de Interior también han recordado en las últimas horas que ya se ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ante el problema en el puesto fronterizo de Barajas. "Ante el incremento puntual de solicitudes, se ha reforzado la limpieza de las instalaciones y, en las últimas semanas, se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una tercera sala para atender a los solicitantes", han recordado desde Interior.

El Ministerio también apunta que están buscando "nuevas fórmulas de coordinación para agilizar los trámites de solicitud de protección internacional, con pleno respeto a los derechos de los peticionarios".

Grande-Marlaska subrayó ayer en el Congreso que España es un referente en materia de protección internacional. "El esfuerzo realizado en este ámbito en los últimos años ha permitido superar en 2023 las 163.000 solicitudes, la mayor cifra de la historia, desde que en 1992 se creara la Oficina de Asilo y Refugio, por lo que España se sitúa como el tercer país de la UE en número de solicitudes", apuntan.