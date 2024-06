El Gobierno quiere tener los Presupuestos listos en octubre

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el Gobierno presentará el proyecto de presupuestos de 2025 a principios de octubre próximo con el objetivo de que estén aprobados "en tiempo y forma".

En declaraciones a los medios antes de intervenir en un acto en la dirección general de Tributos, Montero ha subrayado que los futuros presupuestos -cuyos trámites previos han arrancado este jueves con la publicación de la orden de elaboración- consolidarán el crecimiento económico, apoyarán al tejido productivo y reforzarán el Estado del bienestar, informa Efe.

Antes de presentar las cuentas, el Gobierno tiene que "seguir hablando con Europa" para definir "cómo se plasman las reglas fiscales", que han sido renovadas, un acuerdo que recogerá el plan que se remitirá a Bruselas en septiembre próximo. Mientras tanto, en julio, Hacienda convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), unas reuniones en las que se aprobarán los objetivos de estabilidad, se comunicarán las entregas a cuenta para 2025 y se tratarán también "otras materias" como el sistema de financiación.

Los objetivos de estabilidad serán después aprobados por el Consejo de Ministros y se llevarán a las Cortes,"si lo podemos hacer a finales de julio, perfecto, y si no a principios de septiembre, porque no tiene repercusión en el calendario", ha aclarado Montero. En base a esta senda de estabilidad y a las previsiones de crecimiento, el Gobierno confeccionará el proyecto de presupuestos que negociará con los grupos, un proceso de negociación al que Montero acude "con espíritu claro de llegar a un acuerdo" sin que interfieran otras materias políticas. Todo dependerá, a pesar de los deseos del Gobierno, del calendario catalán, es decir, de las negociaciones en Cataluña para la gobernabilidad y de si hay o no repetición electoral. Si hay nuevas elecciones, difícilmente el Ejecutivo podrá contar con el apoyo de los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas públicas. Y el Ejecutivo no llevará unos Presupuestos que puedan ofrecer la imagen de la derrota parlamentaria. Es por ello que la cautela, en estos momentos es máxima, y todos los ojos miran a Cataluña.

Preguntada sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montero ha reiterado el compromiso del Gobierno a "impulsar aquello que tenga consenso" y ha mostrado su intención de negociar los nombramientos pendientes en otros órganos.