El Gobierno rechaza las acusaciones de "antisemitismo" y carga contra las represalias de Israel

Las nueve medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el "genocidio" en Gaza provocaron la reacción inmediata del Gobierno israelí, que vetó la entrada en su país de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego y acusó de "antisemita" al Ejecutivo español.

Una reacción que no ha gustado nada a los de Sánchez, quienes no han tardado en rechazar "tajantemente" las "falsas y calumniosas" acusaciones de antisemitismo por parte del Gobierno israelí hacia España y los españoles, así como la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España. A través de un comunicado, Exteriores ha querido dejar claro que las medidas en relación a la "inhumana" situación en Gaza y Cisjordania, anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, "responden al sentir mayoritario de la sociedad española y se adoptan en el marco de su soberanía y en coherencia con su defensa de la paz, los derechos humanos y la legalidad internacional".

En este sentido, señalan que, en los últimos años, nuestro país ha concedido la nacionalidad a 72.000 sefardíes, que "ya son conciudadanos nuestros". Así, recuerda que este Gobierno condenó "inmediatamente" el horrible atentado del grupo terrorista Hamas y ha exigido en todo momento la liberación de todos los rehenes. Además, saca pecho y apunta que fue este Ejecutivo quien aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo de nuestra historia, en enero de 2023, y decidió adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA. "Este Gobierno está comprometido contra el antisemitismo y el racismo y con un país en el que no cabe ningún tipo de discriminación", reiteran.

En su escrito, el ministerio que dirige José Manuel Albares, manifiesta que, "de manera soberana", el Gobierno de España defiende la existencia de dos Estados, Israel y Palestina. Dos Estados que deben convivir en buena vecindad y se garanticen mutuamente la paz y la seguridad. Por ello, exige a Israel el fin de la ocupación de Gaza y Cisjordania, el fin de la violencia desatada contra la población civil palestina y el fin del bloqueo humanitario a la Franja. "El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos", concluye.