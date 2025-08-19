La Guardia Civil identifica a los miembros de Hazte Oír que colocaron las sombrillas contra Sánchez en La Mareta

La Guardia Civil ha identificado a cinco miembros de Hazte Oír que colocaron en La Mareta (Lanzarote) las sombrillas que tachan al presidente del Gobierno "corrupto", según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes presentes.

Estos parasoles muestran la misma lona que retiró un juez de una fachada frente al Congreso de los Diputados y que investiga otro juzgado de Madrid por si constituye un delito de injurias con publicidad contra Pedro Sánchez.

Numerosas personas han sido testigos de cómo los agentes de la Benemérita pedían y apuntaban los datos personales del grupo de trabajadores de la asociación que se encargaron, personalmente, de colocar las sombrillas a lo largo de la playa Bastián. Son ya varios los vídeos que circulan por redes sociales en los que se recoge el momento.

El arenal en cuestión está situado muy cerca de la residencia de Patrimonio Nacional en que se encuentra pasando sus días de descanso estival el propio jefe del Ejecutivo.

"¿Qué Sánchez está en Lanzarote?, pues Hazte Oír ya se encuentra allí. Vosotros pedís, nosotros cumplimos. Así con todo y con todos... La imagen que Sánchez no quiere que veas, frente al palacio de los privilegios del corrupto número uno de España", son las palabras con que ha compartido su campaña la entidad, que ejerce de acusación popular en los casos que afectan al PSOE y al entorno personal de Sánchez.

El PSOE lanzaroteño ha condenado esta nueva acción de Hazte Oír en la que ve "odio y provocación", así como "ruido coordinado de la ultraderecha y sus satélites mediáticos para intoxicar la vida política".