Guardiola tras su pacto con Vox: "Soy consciente de que hay gente decepcionada. Lo comprendo y lo asumo"

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha comparecido en rueda de prensa después de ratificar su acuerdo con Vox para desbloquear la gobernabilidad en Extremadura. Lo ha hecho para defender ante los medios una difícil posición después de la polémica en la comunidad. Su decisión, hasta esta semana, era la de no pactar con Vox, con quién no podía gobernar por negar la violencia machista, en sus palabras.

"Soy consciente de que hay gente decepcionada. Lo comprendo y lo asumo", ha asegurado la presidenta popular autonómica después de firmar un acuerdo con Vox para evitar la repetición electoral y que se salda con una concejalía para el partido de Santiago Abascal, la del mundo rural. Guardiola ha defendido que en el acuerdo ha tratado de reflejar "lo que nos une" y dejar "atrás" lo que "separa" a ambas formaciones. Ha reconocido que la violencia machista no aparece en el acuerdo, pero sí el rechazo a la misma. "Cualquier cuestión ideológica" que separa a PP y Vox están "fuera del acuerdo", ha explicado.

Para Guardiola, que ha pasado de un cordón sanitario a Vox a sellar un acuerdo de Gobierno con esa formación, tras las recomendaciones de Génova, ha asegurado que la "prioridad" era "pasar página a la dejadez" del PSOE durante los años de Guillermo Fernández Vara como presidente regional, a quien le ha acusado de "sumisión" ante Pedro Sánchez. "Por fin dejaremos atrás años de desprecios y agravios", ha celebrado la presidenta popular.

En cuanto al cambio de opinión de la dirigente popular, Guardiola ha puesto por encima a los extremeños que sus principios. "Los extremeños son más importantes que mi palabra". Ha negado, de hecho, que haya "mentido", al pasar de un "no" a Vox a firmar con él un acuerdo y ceder una concejalía. "Yo no he mentido nunca. Mis principios son los mismos. Lo único que he hecho es dialogar". Guardiola, en su rueda de prensa más difícil, ha evidenciado que la decisión que toma no es la que ella defiende. "Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños", ha asegurado.

PP y Vox han alcanzado un acuerdo programático de 60 medidas, que todavía no han detallado, pero en un comunicado conjunto aseguran ambas formaciones que se centrarán en "las prioridades de las familias extremeñas y en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación", Guardiola ha destacado su "compromiso sincero" para que entre en vigor esas "medidas económicas y sociales" y que siempre va a estar a la escucha con un gobierno "de todos, para todos, sin rodillo y sin censura".