El "hermanito" de Aldama custodió material confidencial suyo que recuperó tras salir de prisión

Víctor de Aldama tiene información sensible y la supo preservar de la Guardia Civil antes de su detención el 7 de octubre por la trama del fuel. En plena instrucción de la trama Koldo, en la que se le atribuye el papel de "nexo corruptor", recurrió a Alberto Escolano, su "mano derecha" en lo personal y profesional, para que le custodiara "documentación sensible" que quería proteger a toda costa. Nueve días después de salir de prisión, el 30 de noviembre, la recuperó en persona en Calatayud.

Así se desprende del sumario de la trama de corrupción de hidrocarburos, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, y en el que la Guardia Civil desvela cómo Aldama realizó los movimientos necesarios para evitar que ciertos papeles salieran a la luz. El empresario, que esta misma semana ha deslizado que tiene en su poder un sobre que afectaría de lleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confió en otra persona imputada en estas diligencias, Alberto Escolano, para que atesorara documentos sensibles que ahora busca la UCO.

En uno de sus informes, los agentes determinan que Aldama se trasladó a Calatayud, ciudad de residencia de Escolano, y se reunió con él para, posiblemente recuperar la información remitida. El oficio policial confirma la veracidad de las fotografías publicadas por El Heraldo el 30 de noviembre de 2024. En ellas aparece el conseguidor y su "hermanito" -nombre con el que lo guarda en la memoria de su teléfono- departiendo en varios establecimientos.

Los pasos de Aldama tras salir de prisión

Los agentes llaman la atención de este encuentro, dado que se produjo apenas nueve días después de que protagonizara su primera confesión en sede judicial. Esta comparecencia, que se efectuó a petición propia en el marco del caso Koldo, le valió su inmediata puesta en libertad; toda vez que anunció que colaboraría en los dos procedimientos en los que está imputado: el caso Koldo y, también, la trama de los hidrocarburos.

Sumario Hidrocarburos La Razón

Escolano es un auténtico desconocido en el caso Koldo, pero en este procedimiento los agentes le otorgan un papel "esencial". La UCO le define como "mano derecha" de Aldama y le sitúa detrás de firmas del entramado que también se atribuyen al conseguidor. En ese sentido destacan una conversación que tuvo lugar el pasado 8 de agosto entre ambos. En la misma le pide que le envíe una documental solicitada. Escolano obedece y le remite una serie de fotografías de un sobre color marrón que pertenecería a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El documento lleva el membrete de PDVSA, principal petrolera del país bolivariano, junto con la palabra "confidencial". El sellado indica que Aldama lo recibió el 4 de febrero de 2020, esto es, apenas semanas después de que la 'número dos' de Nicolás Maduro intentara sin éxito entrar en España para una visita de la que estaba al corriente Pedro Sánchez y en la que tendría previsto reunirse con más de cinco miembros del Ejecutivo.

El sobre de Aldama

Según la UCO, Aldama requirió a Escolano imágenes de este documento para facilitárselas a un medio de comunicación, de ahí que concluya que éste había sido encargado para custodiar la "documentación sensible" del empresario, en pleno cerco judicial por el caso Koldo. "Considerando las actuaciones judiciales en las que se encontraba inmerso en el momento de la conversación, resultaría lógico que optara por no almacenar documentación de carácter sensible en su domicilio o en su lugar de trabajo, delegando su custodia a una persona de su máxima confianza, como en este caso sería Luis Alberto Escolano", reza la UCO.

Los investigadores no han podido acceder al contenido del sobre, toda vez que para cuando detuvieron a Escolano, el pasado 16 de diciembre, estos documentos ya estaban de nuevo en posesión de su dueño. Ahora bien, vaticinan que se trata de información relacionada con el sector de los hidrocarburos puesto que el remitente del sobre era PDVSA. En este caso Delcy Rodríguez actuó como intermediaria ya que ella canalizó el documento y se lo reenvió a Aldama, quien lo recibió apenas semanas después del episodio bautizado como 'Delcygate'.

Precisamente, el sumario del caso Koldo ha puesto de manifiesto la relación de confianza entre Aldama y la mandataria bolivariana. De hecho, constan decenas de mensajes que ambos se intercambiaron a través de la aplicación Threema durante ese intervalo de tiempo, que evidenciaron la relación cercana de ambos. De esta forma, ambos planificaron la visita de la dirigente bolivariana a España en enero de 2020 y también intercambiaron información sobre un contrato de compraventa de 104 barras de oro por un valor de 68 millones de dólares.

Escolano, la mano derecha de Aldama

En dicho periodo Aldama también viajó a Caracas y lo habría hecho como enlace de Moncloa en el país sudamericano. Dicha misión tendría como objetivo acercar posturas con el Gobierno de Nicolás Maduro y, también, reunirse con Henry Ramos, vicepresidente de la Internacional Socialista. Según confesó en su declaración en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre, el motivo residía en el interés de Pedro Sánchez de presidir dicha organización, como así ocurrió dos años después.

Con todo, los agentes siguen tras el rastro de los documentos que atesoraba Escolano ante la incógnita de si son los mismos a los que el propio Aldama aludió en una entrevista radiofónica a La Cope este miércoles. El conseguidor dijo que tiene un "sobre" que afecta de lleno a Sánchez y que valora aportarlo a la derivada del caso Koldo que se sigue en el Tribunal Supremo. Preguntado por el contenido del mismo, deslizó que pudiera tratarse de material sobre una presunta financiación en 'B' del PSOE, a la que ya se ha referido en anteriores ocasiones.

Aldama fue detenido por este fraude del fuel el 7 de octubre. Se trató de un primer golpe a la presunta organización criminal, al que le siguieron más operaciones. La última de ellas se produjo el 16 de diciembre. En este operativo la UCO arrestó a varios implicados, entre ellos Escolano. Lo sitúan como persona de máxima confianza de Aldama "en la constitución de la estructura instrumental" y vinculado a las firmas Have got time y Combustibles Lucinala S.L.

"Su participación en la trama es esencial, no solo por su relación personal con Aldama, sino también por su condición de socio, con quien aún compartía vínculos societarios y participación en los órganos de administración de mercantiles con sede en Portugal", reza la UCO.