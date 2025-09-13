El hermano de Sánchez a un paso del banquillo: la Audiencia Provincial analiza el lunes los recursos de los procesados

El caso que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, vuelve a escena el próximo lunes 15 de septiembre con el análisis de la Audiencia provincial de Badajoz de los recursos de la Fiscalía y de las once personas relacionadas con la trama contra la resolución de procesamiento presentada por la juez Beatriz Biedma antes de la época estival para investigar la creación de un puesto de trabajo ficticio en la Diputación para el hermano del jefe del Ejecutivo, que no sabía ubicar la oficina en la que presuntamente trabajaba.

En el auto presentado a finales de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz imputaba a los once investigados sendos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ante las declaraciones en los juzgados del hermano del presidente del Gobierno y la contundencia de la magistrada, las acusaciones populares reclaman tres años de prisión.

Tanto la Fiscalía como la defensa de David Sánchez piden su absolución, ya que entienden que no existen indicios certeros de criminalidad en las acciones investigadas. Para el abogado de David Sánchez, el proceso se encuentra condicionado por el foco mediático, la naturaleza política y la posición familiar de su cliente, alegando que se ha prevalecido la posición de las acusaciones populares, compuesta por Vox, Manos Limpias, el Partido Popular o Hazte Oír.

Por su parte, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, cambió su condición de aforado para evitar que la causa pasara a manos del Tribunal Superior de Extremadura, sin embargo, el Tribunal ha valorado que este apresurado movimiento altera la legalidad vigente y avala la posición de la juez Beatriz Biedma. En este sentido, la juez del caso tacha el movimiento como una maniobra para "eludir la competencia del juzgado de instrucción".

Una única resolución

A la espera de que se reanuden las operaciones judiciales el próximo lunes, los magistrados han confirmado que la deliberación sobre los once recursos presentados serán registrados en una única resolución para no alargar los plazos. De la misma manera, el Tribunal podía necesitar varias sesiones para calificar los recursos presentados por las defensas de los acusados.

Si al término de los actos judiciales, el Tribunal pacense no contradice a la juez Biedma, el hermano de Pedro Sánchez se sentaría en el banquillo de los acusados, un acto que se celebraría en la Audiencia Provincial de Extremadura.