Horario y lugar de la manifestación contra el Gobierno este domingo en Madrid

El clima generado por los escándalos que cercan al Gobierno ha llevado al PP a dar un paso al frente y convocar a los españoles a las calles contra Pedro Sánchez. La movilización tendrá lugar este domingo 8 de junio a apenas diez minutos a pie de la sede socialista de la calle Ferraz. El acto tendrá lugar en la Plaza de España desde las 11:00 de la mañana bajo el lema "Mafia o democracia".

El PP publicó en su cuenta oficial de X un vídeo en el que muestra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el jefe de una mafia, con una estética inspirada en la película "El Padrino". El montaje audiovisual con Inteligencia Artificial, que combina imágenes oscuras y música de suspense, sugiere que el entorno de Sánchez está marcado por múltiples casos de corrupción política, familiar e institucional.

Con este tipo de contenido el partido pretende calentar una convocatoria que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, activó al conocerse los audios de una supuesta "fontanera" del PSOE, Leire Díez, que estaría buscando desacreditar a la UCO por sus investigaciones al entorno del presidente del Gobierno. Según los populares es una "manifestación sin siglas" en la que todos los que estén en desacuerdo con el Gobierno de Sánchez, sin importar el color político, pueden acudir.

"Tienes la oportunidad de decir en las calles lo que no te dejan expresar en las urnas», dice la voz en off que le acompaña. Que quieres un gobierno de gente honrada y no de corruptos, que estás del lado de la Guardia Civil y no de quien la difama, que estás del lado de la ley y no de los que la incumplen", añade. El vídeo refuerza el discurso del PP contra Sánchez y su Gobierno, denunciando que "todo lo que rodea a Sánchez es corrupción» y anunciando que combatirán estas prácticas «en el Congreso, en el Senado, ante la Fiscalía y en la calle". La pieza busca movilizar tanto en el terreno institucional como en la protesta social.

Feijóo también ha retado a los socios a activar una moción de censura y les ha avisado que si no actúan, lo que está ocurriendo les "arrastrará" y los españoles les harán "cómplices". Sin embargo, el PP sigue sin apreciar voluntad en los aliados de Sánchez para hacerle caer. "El PSOE, el Gobierno y la familia más directa del presidente están rodeados de corrupción, ante de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas. Su familia cercana, su actual número dos, su anterior número dos, su fiscal del Estado...", declaró Feijóo.