Iglesias critica la decisión de Sánchez: "En política se puede hacer de todo menos el ridículo"

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo tras cinco días de reflexión, en una comparecencia sin anunciar ninguna medida para frenar lo que la izquierda califica como "lawfare" a la política, es decir, un intento de los jueces de inferir en el entorno político, ha acabado uniendo a toda la izquierda alternativa al PSOE.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido en tromba contra la respuesta del presidente del Gobierno. "Decía que en política se puede hacer de todo menos el ridículo y creo que esa frase del viejo presidente de la Generalitat va a circular hoy mucho", ha vaticinado en una entrevista en Rac 1. Repreguntado por el periodista sí "cree que Pedro Sánchez ha hecho el ridículo", el exvicepresidente del Gobierno no ha dudado en afirmarlo.

"No se puede anunciar que te vas a tomar un tiempo para pensar si dimites, denunciando el 'lawfare', y a aparecer sin anunciar ninguna medida contra el 'lawfare'», ha criticado Iglesias tras escuchar al presidente del Gobierno anunciando que esto es "un punto y a parte", pero sin anunciar ninguna medida concreta, como también le ha afeado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. «La línea que separa la solemnidad y el ridículo en política a veces es estrecha», ha reflexionado el exlíder morado.

Según Iglesias, en su comparecencia, el líder socialista, tenía dos opciones, una personal, la de dimitir, y una política, la de continuar, pero no perse. "Esto hubiera sido, bueno, he estado pensando y voy a combatir, se acabó el bloqueo del CGPJ, el "lawfare" mediático y vamos a hacer estas cosas", ha seguido Iglesias. Le ha afeado tener "al país en vilo" para "básicamente no decir nada". Además, el exvicepresidente ha lamentado también que centre el "lawfare" en la figura de su esposa, Begoña Gómez, y no lo haya denunciado "cuando lo hemos sufrido otros".

Iglesias también ha advertido de que esto puede tratarse de una estrategia electoral, a su juicio, fallida. "Si no hace nada da la impresión de que es un movimiento táctico electoral, que se le va a acabar volviendo en contra", ha sentenciado.