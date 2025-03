Illa reafirma el compromiso de Cataluña con España y rompe lazos con el independentismo: "Las tornas han cambiado"

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha participado en la Conferencia sobre el Plan Económico de Cataluña, celebrado esta mañana en Madrid con el objetivo de que la autonomía recupere el liderazgo económico perdido tras el auge del independentismo.

Durante su intervención, el socialista ha posicionado a Cataluña como el "motor de España", mientras ha reafirmado su compromiso con España y ha terminado de romper todos los lazos con las antiguas adminstraciones independentistas.

"Las tornas han cambiado. Hoy Cataluña es garantía de lealtad y de cooperación institucionales y promueve la política constructiva y respetuosa que tanto necesitamos recuperar", ha aseverado el president de la Generalitat rechazando todo vínculo con el independentismo.

Respecto a ello, Illa ha presumido de haber generado "estabilidad política y seguridad jurídica" desde su toma de posesión en agosto de 2024, al igual que se ha enorgullecido de que diferentes empresas y grupos económicos hayan vuelto a instalar sus sedes en Cataluña tras la migración después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"Grandes empresas e instituciones han devuelto su sede a Cataluña: por orden cronológico, Molins, Banc Sabadell, la Fundación 'la Caixa' y CriteriaCaixa. Y confío en que haya más en los próximos meses", ha asegurado el exministro de Sanidad de un regreso que ha reconocido ser "uno de los logros más felices" desde que fue investido president de la Generalitat.

Reafirma su compromiso con España y Europa

El secretario general del PSC ha lanzado diversos guiños a Europa, a la vez que a España, desligándose así de la política de hermetismo y proteccionismo catalán que llevaron a cabo las anteriores administraciones autonómicas, todas ellas bajo el poder del independentismo.

"La prosperidad de Cataluña no se entiende sin España, y viceversa. Así nos lo enseña nuestro pasado compartido", ha explicado el líder del Ejecutivo catalán, que se ha sumado a la respues política de Europa ante los deafíos internacionales que enfrenta en la actualidad.

"Todo ello nos obliga a demostrar altura de miras, conducirnos con lealtad institucional y a actuar con responsabilidad de Estado. Porque el Estado somos todos, también las Comunidades Autónomas... Y Cataluña va a estar al lado de Europa y del Gobierno de España porque nos jugamos demasiado. No es tiempo de provocar confrontaciones baldías que nos debilitan a todos. Es tiempo de demostrar quién está con Europa y quién está contra Europa", ha aseverado, mientras ha advertido de que "están en juego nuestro modelo de vida, de prosperidad y nuestros valores fundacionales".

Pide que Madrid "no le tenga miedo" a Cataluña

En el contexto económico, Illa ha apuntado que la economía catalana creció un 3.6% en términos reales en 2024, por encima del PIB de España (3.2%) y de la UE (0.8%), así como de las principales economías de nuestro entorno. Además, ha señalado que las previsiones económicas sobre Cataluña y España para este 2025 "vuelven a ser optimistas", motivo por el que ha llamado a la calma a otras grandes potencias nacionales, como es Madrid.

"Les pido que no le tengan miedo a Cataluña. En algunas ocasiones, demasiadas, me llevo la impresión de que es así. Yo les aseguro que Cataluña no le tiene miedo a Madrid. Les pido, por lo tanto, que ni Madrid ni nadie le tenga miedo a Cataluña, porque si a Cataluña le va bien, a España le irá bien", ha concluido el presidente catalán.