Importa la familia

A Feijóo le costó entrar al trapo de los asuntos familiares del Uno, pero ya nadie le va a convencer de que tal cuestión es ahora básica. Al fin al cabo empezó Sánchez envileciendo a Ayuso, primero con su hermano y después con su pareja. Quien a hierro mata debe estar preparado para que usen el mismo material en su contra.

De modo que, lo que otrora era “el entorno”, ahora tiene nombre y apellidos. Sea Begoña o sea su hermano, la familia importa. Dicen algunos que en lo que está cierta oposición, que no es de momento el PP, es en abrir más el abanico, de manera que, a los procedimientos judiciales contra el fiscal amigo, David Azagra y la consorte, siga un asedio de informaciones y denuncias sobre el negocio prostibular del suegro, los plásticos del padre y los viajes en falcón de algún miembro relevante del entorno más cercano. En lo primero están ya. En aquellas mal llamadas saunas se pagaba en B, se consumía de todo y se explotaba a las mujeres. Los réditos del business, no declarados en ningún sitio, sirvieron para comprar viviendas que beneficiaron en su renta diaria al presidente.

Sorprende que dijera hace dos días Leire Diez, la famosa fontanera, que hubo fuego amigo en el partido, con Óscar López a la cabeza, para buscar munición contra el líder, a cuento del negocio lupanar de la familia. Óscar no era muy de la cuerda de Pedro, por mucho que hoy le adule a diario, y se ve que nuestra fontanera no le tiene aprecio alguno al ministro, pues la sola mención duele.

Si eran mancebías, en vez de saunas, y si por allí circulaban sustancias, se grababa al personal, se pagaba en color carbón y se ejercitaba el trato, lo raro es que nadie haya reparado demasiado en semejante negocio. Por eso están en ello los denunciantes habituales, escrutando informes y fechas para ver qué puede otorgar continuidad a los actuales procedimientos.

Narváez ha declarado que a él le pagaba Begoña la publicidad del congal en sobres cash, o sea, sin IVA, y que no era infrecuente ver por allí a menores y menoras. El que quiera leer que lea. Y el que quiera oír que oiga la acusación sobre la prole en las universidades más caras usando el falcón para desplazamientos. Claro que nada como el problema de la emergencia climática, y la necesidad social de acabar con los plásticos, que tanto contaminan. La fábrica Playbol, fundada por Pedro Sánchez Fernández, procreador de nuestro cabecilla, no para de mejorar en sus ingresos.

El año en que fue nombrado, la facturación fue de 1,3 millones, cifra que fue subiendo hasta superar los 3,5 al año siguiente, y los 4,3 en 2022. Nada que objetar. Cuando las cosas van bien, van bien. Solo que los investigadores quieren saber si hubo ingeniería de subvenciones o prebendas de Ministerios. Nadie se debe oponer a que se investigue algo cuando nada hay que ocultar. Por ello extraña tanto lo de Begoña y su asistente.

Chica, si todo es claro-transparente, lo mejor es declarar con tranquilidad, y responder al Su Señoría lo que pregunte. Nada puede mosquear más a un magistrado que ver a una investigada echando balones fuera y negándose a esclarecer los vericuetos de su causa. Si a eso se suma una estrategia no disimulada de difamación, querellas y persecución mediática contra quien tiene la obligación de esclarecer un procedimiento judicial para depurar responsabilidades, nadie se puede extrañar de que lo de Begoña Gómez, en vez de mejorar, vaya cada vez a peor. Y los juicios orales tardan, sí, pero generalmente llegan.